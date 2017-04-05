Турция напомнила, что Россия и Иран ответственны за перемирие в Сирии

АНКАРА, 5 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. МИД Турции напомнил посольствам РФ и Ирана в Анкаре об ответственности этих стран как гарантов соблюдения перемирия в Сирии после химатаки в сирийской провинции Идлиб, говорится в полученном РИА Новости заявлении представителя турецкого МИД Хюсейна Мюфтюоглу в среду.

"На последней встрече в Астане 14-15 марта в соответствии с соглашением о перемирии в Сирии наша страна взяла на себя обязательство способствовать соблюдению соглашения со стороны умеренной оппозиции, а Россия и Иран – со стороны сирийского режима и тех сил, которые его поддерживает. Вчера после химической атаки, осуществленной ВВС Сирии в районе Идлиба, мы срочно связались с посольствами РФ и Ирана в Анкаре и обратили внимание наших партнеров, что эта зверская атака является грубейшим нарушением режима перемирия, напомнив, что эти две страны являются его гарантами", — говорится в заявлении Мюфтюоглу.

Отмечается, что химатака в Идлибе несет риск для сирийского урегулирования, в связи с чем до российских и иранских партнеров был доведен призыв предупредить об этом сирийские власти.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. В ответ на это источник в ВС Сирии заявил РИА Новости, что сирийская армия не обладает каким-либо химическим оружием, а заявления оппозиции могут быть частью пропагандистской акции против правительственной армии.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного рода вооружений.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

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