ВКП сирийской оппозиции оценит итоги Женевы-5 и ход переговоров в Астане

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Высший комитет по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции обсудит на грядущей встрече в Эр-Рияде ход переговоров в Женеве и Астане, в том числе вопрос участия курдских представителей в делегациях на переговорах, заявил РИА Новости член делегации Яхъя аль-Ариди.

Ранее представители Курдского национального совета (КНС) выступили с заявлением, что прекращают свое участие в пятом раунде из-за игнорирования курдского вопроса. При этом они не вышли из состава ВКП. Курдский представитель в составе ВКП Абд аль-Хаким Башар сообщил РИА Новости, что вопрос дальнейшего участия курдов в комитете будет решен на его ближайшем заседании в Эр-Рияде.

"На встрече в Эр-Рияде мы оценим состоявшийся раунд в Женеве и процесс в целом, элементы, способствующие успеху и провалу переговоров. Также обсудим курдский вопрос, международную позицию, позицию властей САР, возможно, коснемся логистических и структурных вопросов", — заявил аль-Ариди.

По его словам, встреча состоится после возвращения координатора ВКП Рияда Хиджаба в саудовскую столицу. "Конечно же, обсудим и Астану, это трек наряду с женевским, они друг с другом связаны, в том числе в гуманитарном аспекте", — отметил оппозиционер.

При этом аль-Ариди ушел от ответа на вопрос, представил ли ВКП спецпредставителю ООН Стаффану де Мистуре свои предложения по переговорному процессу. Как заявили ранее в пятницу источники, политический документ под названием "документ Наумкина", описывающий основные принципы межсирийского урегулирования, был представлен ряду участников переговоров на прошлом раунде.

"У нас есть оформленное видение на основе позиции ВКП, сформулированной на встрече в Лондоне", — заявил политик.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>