В Австрии заявили о необходимости участия режима Асада в переговорах по САР

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что в переговорный процесс по сирийскому урегулированию должны быть включены все стороны конфликта, в том числе представители режима президента Башара Асада.
"Он (Асад) в настоящий момент занимает должность президента и контролирует обширные территории Сирии. Необходимо, чтобы в переговоры были включены все стороны конфликта. Если представители режима не будут принимать участие в переговорах, тогда шанс найти решение сильно снизится", — сказал Курц по прибытии на заседание глав МИД стран-членов ЕС в Люксембург.
Его заявление в прямом эфире транслировал сайт Еврокомиссии.
Главы МИД стран-членов ЕС в понедельник проведут заседание в Люксембурге, обсудят ситуацию в Ливии и помощь Евросоюза этой стране, Сирию в преддверии международной конференции по поддержке будущего САР и региона, которая пройдет в Брюсселе 4-5 апреля.
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