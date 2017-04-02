Россия зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 14 нарушений режима прекращения огня, турецкие — 11, РФ их не подтверждает, сообщил в воскресенье российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями единого соглашения, за сутки зафиксировано 14 нарушений в провинциях Дамаск (8), Деръа (1), Латакия (3) и Хама (2)", — говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Отмечается, что турецкой частью представительства зафиксировано 11 нарушений единого соглашения в провинциях Алеппо (2), Дамаск (4), Латакия (1) и Хама (4).

"В ходе разбирательства по данным фактам нарушений установлено, что все 11 случаев нарушений российской стороной не подтверждаются", — отмечается в сообщении.

По данным российского военного ведомства, количество вооруженных формирований сирийской оппозиции, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий, не изменилось — 64.

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