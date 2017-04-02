Курды заявили о ликвидации в Сирии одного из командиров ИГ*

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Столкновения между боевиками ИГ* и "Сирийскими демократическими силами" (SDF), основу которых составляют курды, продолжаются на севере Сирии в районе города Табка, ликвидированы десятки исламистов, в том числе один из их командиров по имени Эбу Зубейра, сообщило курдское агентство Firat.

"Банды ИГ пытались сегодня осуществить атаки, чтобы прорвать осаду города Табка. Бойцы операции "Гнев Евфрата" отразили атаку в районе к югу от аэропорта "Табка". На данный момент столкновения продолжаются к западу от аэропорта. Десятки боевиков, включая их лидера Эбу Зубейра, были убиты в столкновении", — сообщило курдское агентство.

В руки курдов попали 24 тела убитых боевиков, а также оружие, боеприпасы и техника.

Захват города Табка на севере Сирии, который сейчас находится под контролем ИГ, является частью объявленной "Сирийскими демократическими силами" операции "Гнев Евфрата". Наступление на Табку началось 21 марта с переброски курдского десанта в район города Табка с помощью американских вертолетов.

Целью операции заявлено освобождение "сирийской столицы" Ракки от ИГ*. Табка находится в 40 км к западу от Ракки. За 10 дней наступления SDF удалось освободить от ИГ* 146 квадратных километров, в том числе имеющие стратегическое значение авиабазу "Табка" и плотину на реке Евфрат. Сейчас SDF заканчивают окружение Табки. После освобождения города они рассчитывают начать окружать Ракку.

Основу "Сирийских демократических сил" являются курдские отряды, а также ополчения местных арабских племен. Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

*"Исламское государство" — террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>