На севере Сирии продолжаются столкновения курдских сил с боевиками ИГ*

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Отряды "Сирийских демократических сил" (SDF), основу которых составляют курды, продолжают столкновения с боевиками "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) на севере Сирии в районе города Табка, говорится в заявлении штаба SDF, поступившем в РИА Новости.

Утром 1 апреля боевики ИГ одновременно с четырех сторон начали атаку на деревню Мышарфа (Misharfa) к западу от Табки. По данным штаба, бойцы SDF уничтожили начиненную взрывчаткой машину со смертником за рулем, которая пыталась проехать к позициям курдов. Также в ходе перестрелки SDF удалось захватить два танка ИГ и тела двух убитых боевиков ИГ. В то же время двое курдских бойцов получили ранения.

Также отмечается, что боевики ИГ попытались напасть на деревню Иджель (Icêl) к востоку от Ракки, которая была недавно освобождена курдами. Здесь боевики ИГ также попытались направить на позиции курдов заминированную машину со смертником, однако SDF удалось уничтожить ее на подъезде. Кроме того, курды захватили еще один заминированный грузовик, подготовленный боевиками для атаки.

Согласно заявлению штаба, убито много боевиков ИГ, однако их точное число неизвестно, так как тела террористов остаются в зоне боевых действий.

Захват города Табка на севере Сирии является частью объявленной "Сирийскими демократическими силами" операции "Гнев Евфрата". Наступление на Табку началось 21 марта с переброски курдского десанта в район города Табка с помощью американских вертолетов.

Целью операции заявлено освобождение "сирийской столицы" Ракки от ИГ. Табка находится в 40 километрах к западу от Ракки. За 10 дней наступления SDF удалось освободить от ИГ 146 квадратных километров, в том числе имеющие стратегическое значение авиабазу "Табка" и плотину на реке Евфрат. Сейчас SDF заканчивают окружение Табки. После освобождения города они рассчитывают начать окружать Ракку.

Основу "Сирийских демократических сил" являются курдские отряды, а также ополчение местных арабских племен. Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>