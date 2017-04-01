Курды заявляют об атаках со стороны сирийской оппозиции и турецкой армии

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Вооруженная сирийская оппозиция при поддержке турецкой армии продолжает обстрелы курдского ополчения YPG на севере Сирии, говорится в заявлении штаба YPG, поступившем в РИА Новости.

Так, 31 марта сирийские радикалы атаковали позиции YPG в восточной части местности Шаддади около границы с Ираком. Днем ранее позиции YPG в районе деревни Альва были обстреляны ракетными системами залпового огня.

Также 30 марта турецкая армия атаковала деревню Тиль Хатуние в местности Тирбеспи, используя тяжелое вооружение. Атака была отбита силами YPG.

28 марта турецкие самолеты провели авиаразведку позиций YPG в кантоне Африн на северо-западе Сирии, после чего они были подвергнуты артиллерийскому обстрелу. На следующий день отряд вооруженной сирийской оппозиции при поддержке турецкой армии атаковал деревню Маранес в этой местности. YPG отразила атаку, убив двоих оппозиционеров и ранив еще троих.

YPG (Yekîneyên Parastina Gel‎‬, Отряды народной защиты) – курдское ополчение, сформированное на севере Сирии. Турецкие власти считают YPG террористической организацией, тесно связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Турки регулярно обстреливают их позиции, кроме того, турецкие силовики поддерживают отряды сирийских радикалов, действующих против курдов.

Армия Турции 24 августа прошлого года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГ, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб. В свою очередь, официальный Дамаск резко возражает против присутствия турецких войск на севере страны.

31 марта премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что в случае угрозы безопасности страны возможна новая операция.

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