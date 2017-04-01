Турция не собирается в ближайшее время выводить войска из Сирии

АНКАРА, 1 апр — РИА Новости. Турецкие войска будут оставаться в Сирии до тех пор, пока местные силы не возьмут ситуацию под контроль, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Армия Турции 24 августа прошлого года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГ, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшую среду о ее успешном окончании, заявив, что в случае угрозы безопасности страны возможна новая операция.

"Местные силы, которые будут там (на территории Сирии, освобожденной от ИГ* – ред.) развернуты, чтобы обеспечить защиту (населения), должны быть обучены и оснащены. Мы будем оценивать возможность уменьшения контингента войск или их полного вывода лишь после того, как местные силы смогут в полной мере контролировать ситуацию", — сказал Чавушоглу журналистам на борту самолета, направляясь в Брюссель, где накануне прошло заседание Совета НАТО на уровне министров иностранных дел. Его цитирует в субботу газета Hurriyet.

Он вновь выразил обеспокоенность Анкары по поводу сотрудничества США с силами самообороны сирийских курдов, которые Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. "Они (представители США – ред.) говорят, что в противном случае им придется направить в Сирию дополнительные войска, и решения пока не принято. Но вариант их сотрудничества с YPG по-прежнему на повестке. Насколько я понимаю, они обеспокоены тем, что YPG попадет под российский контроль, если США перестанут сотрудничать с ними", — добавил турецкий министр.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.