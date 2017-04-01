Турция не собирается в ближайшее время выводить войска из Сирии

АНКАРА, 1 апр — РИА Новости. Турецкие войска будут оставаться в Сирии до тех пор, пока местные силы не возьмут ситуацию под контроль, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Местные силы, которые будут там (на территории Сирии, освобожденной от ИГ* – ред.) развернуты, чтобы обеспечить защиту (населения), должны быть обучены и оснащены. Мы будем оценивать возможность уменьшения контингента войск или их полного вывода лишь после того, как местные силы смогут в полной мере контролировать ситуацию", — сказал Чавушоглу журналистам на борту самолета, направляясь в Брюссель, где накануне прошло заседание Совета НАТО на уровне министров иностранных дел. Его цитирует в субботу газета Hurriyet.
Он вновь выразил обеспокоенность Анкары по поводу сотрудничества США с силами самообороны сирийских курдов, которые Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. "Они (представители США – ред.) говорят, что в противном случае им придется направить в Сирию дополнительные войска, и решения пока не принято. Но вариант их сотрудничества с YPG по-прежнему на повестке. Насколько я понимаю, они обеспокоены тем, что YPG попадет под российский контроль, если США перестанут сотрудничать с ними", — добавил турецкий министр.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.