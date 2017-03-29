Депутаты Европарламента хотят обсудить в Астане тему гуманитарной помощи

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Депутаты Европарламента намерены подключиться к переговорам в Астане по Сирии в том, что касается гуманитарной помощи, заявил депутат Европейского парламента, заместитель сопредседателя Комитета парламентского сотрудничества Россия — ЕС Йиржи Машталка.

"Я думаю, что будет. Потому что есть инициатива депутатов, активность в этом смысле подключиться хотя бы в той части, которая касается гуманитарной помощи… Я думаю, в этом отношении будет активность, по крайней мере, от депутатов Европарламента", — сказал Машталка журналистам.

Третий раунд переговоров по Сирии состоялся в Астане 14-15 марта. В отличие от предыдущих встреч в них не приняли участие представители вооруженной оппозиции Сирии. На итоговой пресс-конференции глава российской делегации, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что следующий раунд переговоров состоится в Астане 3-4 мая, при этом ему будет предшествовать встреча экспертов в Тегеране 18-19 апреля, в ходе которой планируется завершить работу над документами.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>