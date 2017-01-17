Экс-генсек ЛАГ: сирийскую проблему невозможно решить без Эр-Рияда и Каира

ДАВОС, 17 янв — РИА Новости. Без Саудовской Аравии и Египта сирийскую проблему невозможно решить, заявил РИА Новости бывший генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Амр Муса.

"Мне сложно понять и принять тот факт, что внутренняя кухня в Сирии делается четырьмя державами. Двумя мировыми державами — Россией и США — и двумя региональными державами — Ираном и Турцией. Без арабского компонента. Я не думаю, что эта формула сработает, и арабы будут внимать и приветствовать решения, которые эти четыре державы примут. По крайней мере арабы должны быть представлены двумя самыми большими, важными и стратегически расположенными странами — Саудовской Аравией и Египтом", — сказал он.

По его словам, для урегулирования в Сирии необходим полноценный план, а не попытки решить проблему по кусочкам, и он должен быть разработан в ООН и одобрен Советом Безопасности, потому что "любые действия и инициативы должны попадать в СБ ООН для того, чтобы получить вызывающую доверие и интегрированную резолюцию, которую все должны уважать".

"Оставить Сирию, Ливан и другие районы управляться соглашениями, которые были достигнуты не арабскими странами — я думаю, что эта формула приведет к катастрофе и не будет устойчивой", — добавил египетский дипломат.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>