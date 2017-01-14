Минобороны призвало международные организации помочь жителям Алеппо

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Минобороны России удивлены тем, что спустя месяц после освобождения Алеппо международные гуманитарные организации так и не оказывают помощь мирному населению, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Прошел месяц после освобождения Алеппо. Однако со стороны международных гуманитарных организаций так и не оказывается реальная помощь мирному населению", — отметил он. Представитель Минобороны добавил, что в городе постепенно налаживается мирная жизнь. Горожане возвращаются в свои дома, однако зачастую им приходится самостоятельно их разминировать от самодельных взрывных устройств, оставленных боевиками.

Алеппо после четырех лет войны © Фото: SANA Командование сирийской армии 22 декабря официально объявило о полном освобождении Алеппо от террористов. © Фото: SANA Глава Минобороны России заявил в пятницу, 23 декабря, что операция по выводу боевиков из Алеппо завершена, созданы условия для начала переговоров о полном прекращении огня в Сирии. © Фото: SANA Освобождение восточного Алеппо стало вторым этапом масштабной операции по очистке города от боевиков: в ходе первого были освобождены 115 кварталов, выведены почти 110 тысяч человек, 9 тысяч боевиков сложили оружие. © Фото: SANA В последние освобожденные кварталы Алеппо по мере разминирования домов возвращаются мирные граждане. © Фото: SANA "Российские специалисты вместе с сирийскими восстанавливают энергоснабжение и водоснабжение", — рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу. © Фото: SANA Владимир Путин и его иранский коллега Хасан Роухани в телефонном разговоре назвали завершение операции по освобождению Алеппо важным шагом на пути полной победы над терроризмом в Сирии. © Фото: SANA Алеппо — второй по величине город Сирии. До начала сирийского конфликта являлся экономической столицей страны и крупнейшим промышленным центром. © Фото: SANA Конфликт в Сирии между властями и оппозицией продолжается с марта 2011 года. С августа 2012 года запад Алеппо удерживала сирийская армия, а восток — различные исламистские и повстанческие группировки. © Фото: SANA За время конфликта население города Алеппо уменьшилось с 2,5 миллиона человек до менее чем миллиона. © Фото: SANA В начале февраля 2016 года сирийская правительственная армия при поддержке отрядов народного ополчения прорвала четырехлетнюю блокаду городов на севере провинции Алеппо. © Фото: SANA В течение апреля по подконтрольным сирийской армии районам Алеппо террористы регулярно наносили массированные ракетные и минометные удары, в том числе, по жилым районам города. © Фото: SANA Боевые действия в самом городе Алеппо активизировались после того, как сирийской армии и ополчению удалось в начале июля отбить атаки террористической группировки "Джейш аль-Ислам" на фермы Маллях в северном пригороде Алеппо. © Фото: SANA В начале августа сирийская армия блокировала значительные силы боевиков в Алеппо. Западные кварталы города находились под контролем армии, восточные кварталы города — в руках у террористов. © Фото: SANA 4 сентября сирийская армия освободила стратегически важные территории на юге Алеппо — территорию школы ВВС и тылового училища. © Фото: SANA 22 сентября правительственные войска Сирии начали военную операцию в восточных кварталах Алеппо. © Фото: SANA В конце сентября правительственные войска контролировали половину города, однако восточные районы по-прежнему находились в руках террористов. © Фото: SANA В течение ноября армия САР продвинулась в восточной части Алеппо, лишив вооруженные группировки почти половины территории. © Фото: SANA 7 декабря под полный контроль сирийских войск перешло 47 кварталов восточного Алеппо. Прорвав оборону в исторической части города, сирийские военные заставили врага бежать в южные кварталы. © Фото: SANA По информации российского Центра примирения враждующих сторон, с начала проведения сирийскими войсками операции по освобождению Алеппо по декабрь из восточных районов города было выведено более 100 тысяч мирных граждан. © Фото: SANA Во время боев в Алеппо войска ликвидировали более 900 террористов и уничтожили десятки единиц тяжелого вооружения и военной техники. © Фото: SANA Добровольно сложили оружие и вышли из города 3033 боевика, 1524 из них амнистированы и отпущены, в отношении остальных проводятся проверочные мероприятия. /

По словам Конашенкова, удивительным фактом является то, что после того, как к Алеппо на протяжении периода времени было приковано внимание международных организаций, занимающихся разминированием, с их стороны не поступает предложений об оказании помощи жителям города.

"Знают ли в Службе Организации Объединенных Наций по вопросам разминирования и Женевском международном центре гуманитарного разминирования, что в Алеппо с середины декабря можно работать без риска для жизни, а все подъездные пути в город абсолютно свободны и безопасны? Безусловно, знают", — добавил генерал.

По словам Конашенкова, об этой ситуации осведомлены и представители ЮНИСЕФ и Управления по координации гуманитарной деятельности, являющиеся ключевыми органами ООН в вопросах оказания помощи пострадавшим в результате боевых действия.

Однако, как отметил представитель Минобороны, пока основную помощь жители Алеппо продолжают получать от российского Центра по примирению враждующих сторон, Международного Комитета Красного Креста и сирийского общества Красного Полумесяца.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Знаменитый уличный рынок открылся в освобожденном от боевиков Алеппо

Людям регулярно доставляют лекарства, продукты питания, питьевую воду, теплые вещи, а также оказывают медицинскую помощь.

Конашенков подчеркнул, что на этом фоне "вызывает удивление резкое "забывание" темы оказания помощи жителям Алеппо со стороны международных гуманитарных организаций и центральных западных медиа, которые вот уже месяц, словно по команде, продолжают дружно молчать".

"Складывается впечатление, что многие международные организации, которые ранее якобы "прорывались" с гуманитарной помощью в осажденный Алеппо, после освобождения города в одночасье потеряли к нему всякий интерес вместе с желанием помочь", — заключил Конашенков.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>