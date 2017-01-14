Минобороны призвало международные организации помочь жителям Алеппо

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Минобороны России удивлены тем, что спустя месяц после освобождения Алеппо международные гуманитарные организации так и не оказывают помощь мирному населению, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Прошел месяц после освобождения Алеппо. Однако со стороны международных гуманитарных организаций так и не оказывается реальная помощь мирному населению", — отметил он. Представитель Минобороны добавил, что в городе постепенно налаживается мирная жизнь. Горожане возвращаются в свои дома, однако зачастую им приходится самостоятельно их разминировать от самодельных взрывных устройств, оставленных боевиками.
Освобождение восточного Алеппо стало вторым этапом масштабной операции по очистке города от боевиков: в ходе первого были освобождены 115 кварталов, выведены почти 110 тысяч человек, 9 тысяч боевиков сложили оружие.
Боевые действия в самом городе Алеппо активизировались после того, как сирийской армии и ополчению удалось в начале июля отбить атаки террористической группировки "Джейш аль-Ислам" на фермы Маллях в северном пригороде Алеппо.
По информации российского Центра примирения враждующих сторон, с начала проведения сирийскими войсками операции по освобождению Алеппо по декабрь из восточных районов города было выведено более 100 тысяч мирных граждан.
Добровольно сложили оружие и вышли из города 3033 боевика, 1524 из них амнистированы и отпущены, в отношении остальных проводятся проверочные мероприятия.
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По словам Конашенкова, удивительным фактом является то, что после того, как к Алеппо на протяжении периода времени было приковано внимание международных организаций, занимающихся разминированием, с их стороны не поступает предложений об оказании помощи жителям города.
"Знают ли в Службе Организации Объединенных Наций по вопросам разминирования и Женевском международном центре гуманитарного разминирования, что в Алеппо с середины декабря можно работать без риска для жизни, а все подъездные пути в город абсолютно свободны и безопасны? Безусловно, знают", — добавил генерал.
По словам Конашенкова, об этой ситуации осведомлены и представители ЮНИСЕФ и Управления по координации гуманитарной деятельности, являющиеся ключевыми органами ООН в вопросах оказания помощи пострадавшим в результате боевых действия.
Однако, как отметил представитель Минобороны, пока основную помощь жители Алеппо продолжают получать от российского Центра по примирению враждующих сторон, Международного Комитета Красного Креста и сирийского общества Красного Полумесяца.
Людям регулярно доставляют лекарства, продукты питания, питьевую воду, теплые вещи, а также оказывают медицинскую помощь. Конашенков подчеркнул, что на этом фоне "вызывает удивление резкое "забывание" темы оказания помощи жителям Алеппо со стороны международных гуманитарных организаций и центральных западных медиа, которые вот уже месяц, словно по команде, продолжают дружно молчать".
"Складывается впечатление, что многие международные организации, которые ранее якобы "прорывались" с гуманитарной помощью в осажденный Алеппо, после освобождения города в одночасье потеряли к нему всякий интерес вместе с желанием помочь", — заключил Конашенков.
Иван СВР, если бы речь шла о Мексике или Канаде, ваше заявление с натяжкой можно было бы принять. А поскольку речь идет о нашем ближайшем соседе, Путин обеспечивает безопасность России. А по поводу тарифов нужно разбираться с внутренним ворьем, офшорными уклонистами и птенцами гадаровской школы прихватизаторов.
ls macdel, речь идёт о русском народе, ближе которого никого просто нет. Как можно заботиться о чужих, когда свои нуждаются не меньше. У нас в России свыше 22 миллионов человек живут за чертой бедности. У нас в России деньги на лечение онкобольных детей собирают СМСками. А путину наплевать. Он будет чужим помощь гнать, а своему народу тарифы поднимать и новые налоги изобретать. Поправки в закон о повышении тарифов подписывает президент, т.е. путин.
Западу террористы милее,они им нефть ворованную за пол цены продают, а граждане Сирии им не нужны или только для прикрытия, чтобы спасти задницы своих инструкторов и главарей бандформирований. Вон Мистура из ООН, сидит бамбук курит, на кой черт ему мирные граждане Сирии, вот если бы террористы голодали это другое дело. У западного неадеквата теперь новая фишка, Русские хакеры, которые могут устроить любому мировому лидеру запор в собственном организме с отключением головного мозга на неопределенное время. Вон старуху клинтаншу как хакнули, она бедная прям у машины в обморок падала, а муха на брови это Российский безпилотник.)))
А чему тут удивляться, - Алеппо для Запада уже отыгранная карта. Россию уже никак не ущипнешь и ни в чем не обвинишь. Значит, можно забыть. А Ивану СВР советую сменить картинку, не хрена Вождя позорить такими высказываниями.
Где те говорящие головы из ООН, которые с пеной у рта кричали о гуманитарной катастрофе? Где помощь? Или она только была нужна бабаям, а не мирным жителям? ООН превратился в полную политизированную помойку, мнение и решения которого не стоят одной слезинки ребенка из Сирии
ls macdel, речь идёт о русском народе, ближе которого никого просто нет. Как можно заботиться о чужих, когда свои нуждаются не меньше. У нас в России свыше 22 миллионов человек живут за чертой бедности. У нас в России деньги на лечение онкобольных детей собирают СМСками. А путину наплевать. Он будет чужим помощь гнать, а своему народу тарифы поднимать и новые налоги изобретать. Поправки в закон о повышении тарифов подписывает президент, т.е. путин.
Иван СВР, Мне не все нравится из того, что делает Путин, например, не нравится его поддержка оплота предателей и воров – Ельцин центра. Однако, не имея всей информации, не берусь судить о правильности его решений и границах возможного. Идет война и врага лучше бить на дальних подступах, чтобы не подпустить его к собственному порогу. Возможно, для этого придется поднимать тарифы, что меня совсем не радует. Я бы предложил привлечь к управлению людей не связанных с гайдаровской школой, повернутых на монитарной эко-номике, противоречащей принципам социального государства.
ls macdel, а вот для этого и существует сравнение. Сравнение заботы Сталина о Советском народе и "забота" путина о российском. При Сталине цены снижались, при путине постоянно растут. Советский Союз при Сталине, после такой разрушительной войны, восстановился практически за пятилетку. А здесь путин, за семнадцать лет своего царствования, коррупцию победить не может, ракеты падают, автопрома уже практически нет, заводы уничтожены... Чего тут знать? Тут всё на примерах - как при Сталине и как при путине. Какое качество продуктов при Сталине и Советской Власти и какое при путине. Всё познаётся в сравнении.
СМЕРШ, Ну, я не такой уж любитель Путина, хотя рад, что наконец-то у власти человек, который не продает Россию налево и направо и не бухает с утра до вечера. Да, Путину не хватает сталинской жесткости, но тогда время было другое, сейчас этого не получится, к сожалению. Эта площадка не совсем то место, где можно обсуждать этот вопрос, тема совершенно другая. А что касается Сталина - он у меня у сердца наколот. Так уж в нашей семье еще с деда повелось.
СМЕРШ, Ну не прав, ей-богу не прав! Нельзя сравнивать разные времена! В то время Сталину простили бы все. В наше время Путина просто грохнут. Да и народ в то время на волне ликования чудеса творил. Только не нужно забывать, что потом до Путина его не одно десятилетие гнобили и опускали ниже плинтуса.
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