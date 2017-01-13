Источник: РФ настаивает на срочном решении проблемы водоснабжения Дамаска

ЖЕНЕВА, 13 янв — РИА Новости, Елизавета Исакова. РФ настаивает на срочном решении проблемы водоснабжения Дамаска, находится в тесном контакте с Ираном, Турцией и ООН по этому вопросу, заявил РИА Новости российский дипломатический источник, близкий к целевым группам.

"Российские дипломаты подняли в четверг в ООН вопрос о том, что жители Дамаска, а это 5,5 миллионов человек, поставлены на грань гуманитарной катастрофы из-за действий радикалов в пригороде Дамаска Вади Барада. Необходимо срочно решить эту проблему и восстановить водоснабжение Дамаска. По этому вопросу Россия находится в плотном контакте с Турцией, Ираном и ООН", — сообщил он.

Ранее на пресс-конференции в Женеве спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил о том, что вопрос о водоснабжении Дамаска является актуальным и его решение может оказать влияние на подготовку и проведение конференции по Сирии в Астане.

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