Источник: РФ настаивает на срочном решении проблемы водоснабжения Дамаска

ЖЕНЕВА, 13 янв — РИА Новости, Елизавета Исакова. РФ настаивает на срочном решении проблемы водоснабжения Дамаска, находится в тесном контакте с Ираном, Турцией и ООН по этому вопросу, заявил РИА Новости российский дипломатический источник, близкий к целевым группам.
Ранее на пресс-конференции в Женеве спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил о том, что вопрос о водоснабжении Дамаска является актуальным и его решение может оказать влияние на подготовку и проведение конференции по Сирии в Астане.
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