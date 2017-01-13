Российские и китайские дипломаты проводят в Москве закрытую встречу по САР

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Дипломаты РФ и КНР проводят в пятницу встречу, посвященную вопросам сирийского урегулирования, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Российскую сторону на этих переговорах представляет директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Сергей Вершинин. Со стороны Китая — специальный представитель КНР по Сирии Се Сяоянь. Встреча проходит в здании внешнеполитического ведомства РФ в закрытом формате.

Ожидается, что по итогам консультаций дипломаты выступят с совместным заявлением для прессы.

Совет Безопасности ООН 31 декабря единогласно принял предложенную Россией и Турцией резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии. При этом ряд членов Совбеза в своих выступлениях заявили, что готовы принять резолюцию с определенными критическими оговорками.

Правительственная армия САР и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории страны, начиная с полуночи 30 декабря. Соглашение не распространяется на террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (обе запрещены в РФ и ряде других стран).

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>