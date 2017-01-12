Источник назвал возможную дату встречи сирийской оппозиции в Москве

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Представители сирийской оппозиции планируют провести в Москве 26-27 января встречу по вопросу формирования объединенной делегации для запланированных на февраль переговоров в Женеве, заявил РИА Новости источник, близкий к переговорам.

Ожидается, что встреча сирийской оппозиции в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

"Идея встречи 26-27 января в Москве заключается в том, чтобы упростить формирование объединенной делегации оппозиции (на переговорах в Женеве – ред.)", — заявил источник.

По его словам, в списке приглашенных на переговоры — председатель оппозиционного "Движения за плюралистическое общество" Ранда Кассис, бывший руководитель Национальной коалиции сил сирийской революции и оппозиции Ахмед Муаз аль-Хатыб, председатель блока оппозиции "Завтра Сирии" Ахмед Джарба, глава Партии строительства сирийского государства Луай Хусейн, представитель "Народного фронта за перемены и освобождение" Кадри Джамиль и один представитель от курдов.

"Мы ждем переговоров в Астане. Затем мы оценим их результаты и, конечно, совершим визит в Москву", — заявил РИА Новости фигурирующий в списке приглашенных Хусейн.

В свою очередь, официальный представитель блока оппозиции "Завтра Сирии" Мунзер Акбик также заявил о возможном визите главы блока в Москву. "Да, есть вероятность, что визит Джарбы в Москву для консультаций с чиновниками МИД РФ состоится в течение текущего месяца", — заявил Акбик РИА Новости.

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