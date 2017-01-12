Турция призвала США прекратить попытки узаконить террористов

АНКАРА, 12 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын подверг резкой критике Центральное командование ВС США (CENTCOM), разместившее на своей странице в Twitter заявление от имени Сирийских демократических сил (СДС).

Ранее CENTCOM разместило заявление СДС, предварив его комментарием "СДС подтверждают, что не связаны с террористами Рабочей партии Курдистана (PПK)". Турция считает СДС, основу которых составляют курдские бойцы, террористической организацией, связанной с запрещенной в стране РПК.

"Это шутка или в CENTCOM лишились разума? Неужели вы верите в это? США должны прекратить пытаться узаконить террористические группировки", — написал Калын в Twitter.

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