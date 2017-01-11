Тиллерсон отказался назвать действия России в Сирии преступлениями

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон назвал "неприемлемыми" действия РФ в Сирии, но отказался назвать их преступлениями.

Сенатор Роберт Менендес на слушания в конгрессе спросил Тиллерсона: "Были ли целью России в Сирии, в Алеппо, например, больницы, и было ли это нарушением международного порядка?"

"Да, это неприемлемое поведение", — заявил Тиллерсон.

На вопрос, является ли это военным преступлением, Тиллерсон заявил, что не располагает полнотой информации. "Я бы не хотел полагаться только на то, что сообщалось публично. Я бы хотел подтверждения от (разведывательных — ред.) учреждений, которые предоставили бы мне непререкаемые факты", — сказал Тиллерсон.

Россия неоднократно заявляла, что при выборе целей авиаударов в Сирии тщательно проверяет поступающую разведывательную информацию и только после этого принимает решение об авиационной атаке. Звучавшие ранее обвинения, что Россия якобы наносит удары по гражданским объектам в Сирии, также никогда не находили никаких подтверждений.

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