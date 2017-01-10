ВКС в Сирии освободили более 12 тысяч кв км от боевиков с начала операции

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ с начала операции в Сирии освободили от террористов 12,36 тысячи квадратных километров сирийской территории, 499 населенных пунктов, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов во вторник на селекторном совещании в Минобороны.

"Всего за это время от боевиков освобождено 12360 квадратных километров сирийской территории, 499 населенных пунктов", — сообщил Герасимов.

"С начала операции наша авиация совершила 19 тысяч 160 боевых вылетов, нанесла более 71 тысячи ударов по инфраструктуре террористов. Основными целями авиации были тренировочные лагеря боевиков, заводы и мастерские по производству боеприпасов, а также объекты незаконного нефтепромысла террористов ИГИЛ (запрещена в РФ — ред.)", — отметил он.

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