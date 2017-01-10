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Война в Сирии
Война в Сирии

В Алеппо российские саперы разминировали свыше полутора тысяч гектаров

Тема:
Ситуация в Алеппо (982)
13:2310.01.2017
(обновлено: 13:48 10.01.2017)
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Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном Алеппо. Архивное фото
© Фото: Минобороны России

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Российские саперы очистили в освобожденном от боевиков Алеппо свыше 1,5 тысяч гектаров территории, обезвредив более 23 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил во вторник начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Жители восточных районов Алеппо. Архивное фото
© AFP 2016/ George Ourfalian
Более 110 тысяч сирийских беженцев вернулись в свои дома

Общая площадь Алеппо, судя по открытым источникам, составляет около 190 квадратных километров (19 тысяч гектаров).

"На сегодня, специалисты Международного противоминного центра ВС РФ только в Алеппо обнаружили и обезвредили более 23 тысяч взрывоопасных предметов на территории свыше 1,5 тысяч гектаров", — сказал генерал на селекторном совещании в Минобороны во вторник.

По его словам, в ходе освобождения Алеппо от боевиков российский Центр примирения организовал безопасный выход из города более 136 тысяч мирных жителей.

"Кроме того, во избежание напрасных человеческих жертв командованием группировки российских войск в Сирии совместно с сирийскими войсками проведена уникальная по масштабу и сложности гуманитарная операция, в ходе которой из Алеппо в провинцию Идлиб было вывезено 28,5 тысяч человек, среди которых боевики и члены их семей", — отметил Герасимов.

Продолжается оказание гуманитарной помощи населению. По словам начальника Генштаба, только в осажденный боевиками Дэйр-Эз-Зор, в том числе по линии ООН, с использованием российских парашютных систем доставлено более 2,5 тысяч тонн гуманитарных грузов.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
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