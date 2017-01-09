Боевики оставили пять миллионов жителей Дамаска без питьевой воды

БЕЙРУТ, 9 янв — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) на протяжении трех недель удерживают жителей Дамаска без питьевой воды, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью французским СМИ.

В конце декабря террористы взорвали водопровод в долине Барада, который питает сирийскую столицу питьевой водой. Также в руках боевиков "Джебхат ан-Нусры" оказалась водонасосная станция "Айн-аль-Фиджи".

"Сейчас террористы захватили главный источник питьевой воды, питающий Дамаск, тем самым ограничив 5 миллионов жителей от воды на протяжении трех недель. Задача сирийской армии — освобождение этих территорий (где находится источник воды), чтобы не дать террористам, используя воду, задушить столицу", — цитирует слова президента сирийское национальное агентство SANA.

Асад подчеркнул, что действия правительственных войск в долине Барада не являются нарушением соглашения о прекращении огня, так как договоренности не распространяются на террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (обе запрещены в РФ). Единственный источник воды на сегодняшний день захвачен боевиками "Джебхат ан-Нусры". "Нусра сама заявила о захвате тех территорий (долины Барада), и они не входят в рамки договора", — добавил Асад.

В воскресенье вечером сирийская армия возобновила наступление в долине Барада, после того как были сорваны переговоры и нарушены договоренности.

Командование сирийской армии 7 января через посредников смогло достичь соглашения с боевиками. В его рамках боевики должны были пустить инженерные бригады для восстановления водопровода, а на втором этапе армия была готова предоставить безопасный коридор для всех желающих покинуть пригород Дамаска и отправиться в Идлиб, так же, как это было сделано в Алеппо.

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