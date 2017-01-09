Асад: перемирие не распространяется на боевиков в районе Вади-Барада

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Военные действия, которые армия Сирия ведет в Вади-Барада близ Дамаска, не являются нарушением перемирия, поскольку этот район контролируется террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), заявил президент Башар Асад в интервью французским журналистам, которые опубликовало агентство SANA.

"Перемирие не распространяется на группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (обе запрещены в РФ). Район, где мы воюем, чтобы его освободить, контролируется "Ан-Нусрой", и "Ан-Нусра" об этом заявила. Таким образом, эти бои не являются нарушением перемирия", — ответил Асад на вопрос журналистов о продолжающихся в Вади-Барада боях, несмотря на перемирие.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о подписании трех документов: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии с 30 декабря; второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня; третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

Совет Безопасности ООН единогласно принял предложенную Россией и Турцией резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии. При этом ряд членов Совбеза в своих выступлениях заявили, что готовы принять резолюцию с определенными критическими оговорками. Сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ и других странах).

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