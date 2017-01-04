Спецпосланник Китая по Сирии примет участие в женевских переговорах

ПЕКИН, 4 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Спецпосланник КНР по Сирии Се Сяоянь примет участие в женевских переговорах, на которых будет обсуждаться сирийский кризис, чтобы помочь наладить взаимодействие сторон и перезапустить политический процесс в Сирии, заявил в среду на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее сообщалось, что на 8 февраля в Женеве запланирован очередной раунд межсирийских консультаций.

"Будучи постоянным членом Совбеза ООН, Китай играет позитивную и конструктивную роль для достижения политического соглашения по сирийскому вопросу. Цель поездки спецпосланника Се Сяояня связана с предыдущими задачами и заключается в улучшении связей между соответствующими сторонами и для поддержания усилий международного сообщества для перезапуска политического процесса (в Сирии)", — сказал Гэн Шуан, комментируя информацию о визите китайского спецпосланника по Сирии в Женеву для участия в переговорах и цели его визита.

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Новый раунд межсирийских переговоров запланирован спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой на 8 февраля в Женеве.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

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