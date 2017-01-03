Коалиция во главе с США 2 января нанесла 24 авиаудара по ИГ в Сирии и Ираке

ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Вооруженные силы международной коалиции во главе с США в понедельник нанесли 24 авиаудара по позициям группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, сообщает пресс-служба Центрального командования ВС США.

"Вооруженные силы коалиции нанесли 24 удара против террористов ИГ в Сирии и Ираке. В Сирии вооруженные силы коалиции нанесли 14 ударов, используя бомбардировщики, истребители и беспилотники, а также артиллерию против ИГ. Кроме того, в Ираке вооруженные силы коалиции нанесли 10 авиаударов в поддержку правительственных сил Ирака", — говорится в сообщении во вторник.

США и союзники с 2014 года наносят в Ираке и Сирии удары по ИГ, причем в Сирии операция проводится без разрешения властей этой страны.

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