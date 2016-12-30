Лавров и Чавушоглу подчеркнули важность соблюдения перемирия в Сирии

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в пятницу в телефонной беседе обсудили выполнение режима прекращения огня в Сирии, говорится в сообщении МИД РФ.

"Министры продолжили обсуждение комплекса вопросов, связанных с реализацией положений документов, подписанных 29 декабря правительством Сирии и оппозицией при посредничестве Москвы и Анкары и с учетом переговоров министров иностранных дел и министров обороны России, Турции и Ирана 20 декабря сего года. Была подчеркнута важность соблюдения всеми оппозиционными группировками режима прекращения боевых действий и проявления ими конструктивных подходов в контексте подготовки к предстоящей встрече в Астане", — говорится в сообщении МИД.

В минувший четверг президент РФ Владимир Путин сообщил о подписании трех документов: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР; второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня; третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию. Перемирие вступило в силу 30 декабря в 00:00.

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