Лавров и Чавушоглу подчеркнули важность соблюдения перемирия в Сирии

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в пятницу в телефонной беседе обсудили выполнение режима прекращения огня в Сирии, говорится в сообщении МИД РФ.
В минувший четверг президент РФ Владимир Путин сообщил о подписании трех документов: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР; второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня; третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию. Перемирие вступило в силу 30 декабря в 00:00.
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