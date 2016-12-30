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Война в Сирии
Война в Сирии

Прекращение огня в Сирии - хрупкая надежда на мир

00:3230.12.2016
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Алеппо. Архивное фото
© Фото: SANA

БЕЙРУТ, 30 дек — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Россия и Турция после долгих переговоров смогли найти точки соприкосновения и добились подписания соглашения о прекращении огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря.

Иллюстрация Виталия Подвицкого
© РИА Новости. Виталий Подвицкий
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Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

В отличие от прошлых попыток прекратить боевые действия в САР, в этот раз о готовности прекратить воевать заявил ряд крупных вооруженных бандформирований, которые неоднократно вступали в союз с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и воевали против сирийской армии практически во всех провинциях Сирии.

Надежда на политическое решение 

До утра четверга вопрос о прекращении огня оставался под вопросом. О своем согласии не говорили представители незаконных бандформирований, а также не было официальных заявлений со стороны командования сирийской армии.

Президент России Владимир Путин в четверг объявил, что "произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали".

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Позже пресс-служба Кремля сообщила, что президент России и его сирийский коллега Башар Асад в телефонном разговоре обсудили договоренности о прекращении огня в Сирии и переходе к политическому процессу.

Также сообщалось, что сирийский лидер дал высокую оценку соглашениям и выразил готовность к их соблюдению.

Глава международного комитета Совфеда Федерации Константин Косачев после встречи с главой Сирии в Дамаске, рассказал, что "по мнению Асада, освобождение Алеппо, которое не могло бы произойти без России, и достигнутые между Россией и Турцией договорённости о прекращении боевых действий в Сирии, начиная с 30 декабря этого года, впервые закладывают долгосрочную и перспективную основу для стабилизации ситуации в стране и последующего политического процесса по реформированию конституции и формированию новых законных органов власти в Сирии".

Глава внешнеполитического ведомства Сирии Валид Муаллем со своей стороны отметил, что Дамаск не доверяет гарантиям Турции по договоренности о прекращении огня. Руководство САР доверительно относится лишь гарантиям России, как реальному союзнику в борьбе с терроризмом.

Пока стреляют

Старый город Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Пока стороны заявляют о готовности перейти от оружия к слову, террористы продолжают бомбить Алеппо и Дамаск.

В четверг утром стало известно, что террористы вновь обстреляли район, где расположено российское посольство. Два снаряда разорвались рядом с диппредставительством, в результате чего ранения получили два мирных жителя.

Спокойно не было и в Алеппо. Источник в ополчении рассказал РИА Новости, что боевики "Джебхат ан-Нусра" и "Нуреддин аз-Зинки" открыли огонь по трем кварталам западного Алеппо, погибли два человека.

Предстоящие переговоры 

Параллельно ожиданиям прекращения огня активно началось обсуждение новой встречи оппозиции с представителями сирийской власти. Новый раунд переговоров должен пройти в ближайшее время в Астане. В этот раз помимо представителей политической оппозиции за стол переговоров, возможно, сядут и представители вооруженных группировок.

Генеральный секретарь союза ряда партий внутренней оппозиции "Демократический фронт Сирии" Махмуд Меръии рассказал в интервью агентства Sputnik о готовности оппозиции принять участие в переговорах в Астане, как только поступит приглашение.

Принять участие в переговорах в Астане готовы и представители крупнейшей оппозиционной партии в Сирии.

Сирия. Архивное фото
© Фото: Минобороны России
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"Мы участвовали на переговорах "Женева-2"… А сегодня в переговорах, которые готовятся в Казахстане, есть реальный шанс для выхода из кризиса в Сирии и объединения локальных и региональных усилий в борьбе с терроризмом, который захватывает район и пленяет мир. В связи с этим наша партия — за участие в переговорах, если будет направлено приглашение", — рассказал РИА Новости член политического отделения сирийской социал-патриотической партии и мэр христианского города Садад Слейман Аль-Халиль.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и президентом Турции Тайипом Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане. В четверг, 29 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия вместе с Турцией и Ираном приступает к подготовке встречи в Астане.

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Война в Сирии
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