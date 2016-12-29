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Война в Сирии
Война в Сирии

Клинцевич: от перемирия выиграют все стороны конфликта в Сирии, кроме ИГ

18:0429.12.2016
(обновлено: 18:07 29.12.2016)
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Франц Клинцевич. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. От перемирия выиграют все стороны конфликта в Сирии кроме террористов; что касается США, то они по сути сами исключили себя из участия в мирном процессе, но дверь для них не закрыта, заявил журналистам в четверг первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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В ГД назвали соглашения о прекращении огня в Сирии успехом дипломатии РФ
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

"От прекращения огня выиграют все. Если, разумеется, не иметь в виду террористов ИГИЛ (ИГ, группировка запрещена в РФ). Что касается США, то они в лице администрации Барака Обамы по сути дела сами исключили себя из участия в мирном процессе. Но и им дверь оставлена открытой", — сказал сенатор.

Клинцевич считает, что есть три решающих фактора, которые обусловили превращение переговоров из гипотетической возможности в реальность. "Это освобождение Алеппо, совместные действия России, Турции и Ирана как гарантов урегулирования в Сирии, появление в Астане новой площадки для переговоров", — пояснил он.

Клинцевич добавил, что, "конечно, нет никакой гарантии, что все получится, и вооруженная оппозиция на том или ином этапе не сорвет переговоры, но попробовать в любом случае надо".

"Тем более что мирному разрешению конфликта в Сирии есть только одна альтернатива — война всех против всех, которая может продлиться сколько угодно долго", — отметил Клинцевич.

Технический персонал обслуживает российские самолеты СУ 34 в аэропорту Хмеймим в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости. Дмитрий Виноградов
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Россия сократит военное присутствие в Сирии
По мнению сенатора, предложение Минобороны РФ сократить военное присутствие в Сирии тоже следует рассматривать в контексте переговоров. "Мы исходим из принципа "разумной достаточности": для достижения цели используется лишь то количество ресурсов, которое необходимо, и не больше", — сказал парламентарий.

"А в данном случае речь идет не только и не столько о каких-то материальных ресурсах, речь идет о российских ребятах, ежедневно рискующих жизнью. В Сирии не должно остаться ни одного "лишнего" нашего военнослужащего", — заключил он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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