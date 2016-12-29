Клинцевич: от перемирия выиграют все стороны конфликта в Сирии, кроме ИГ

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. От перемирия выиграют все стороны конфликта в Сирии кроме террористов; что касается США, то они по сути сами исключили себя из участия в мирном процессе, но дверь для них не закрыта, заявил журналистам в четверг первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"От прекращения огня выиграют все. Если, разумеется, не иметь в виду террористов ИГИЛ (ИГ, группировка запрещена в РФ). Что касается США, то они в лице администрации Барака Обамы по сути дела сами исключили себя из участия в мирном процессе. Но и им дверь оставлена открытой", — сказал сенатор.
Клинцевич считает, что есть три решающих фактора, которые обусловили превращение переговоров из гипотетической возможности в реальность. "Это освобождение Алеппо, совместные действия России, Турции и Ирана как гарантов урегулирования в Сирии, появление в Астане новой площадки для переговоров", — пояснил он.
Клинцевич добавил, что, "конечно, нет никакой гарантии, что все получится, и вооруженная оппозиция на том или ином этапе не сорвет переговоры, но попробовать в любом случае надо".
"Тем более что мирному разрешению конфликта в Сирии есть только одна альтернатива — война всех против всех, которая может продлиться сколько угодно долго", — отметил Клинцевич.
"А в данном случае речь идет не только и не столько о каких-то материальных ресурсах, речь идет о российских ребятах, ежедневно рискующих жизнью. В Сирии не должно остаться ни одного "лишнего" нашего военнослужащего", — заключил он.
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