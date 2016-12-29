Депутат ГД: документы о прекращении огня в Сирии помогут разрешить конфликт

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Подписанные документы по режиму прекращения огня в Сирии смогут стать основой для мирного разрешения конфликта в стране при этом без участия США, заявил депутат Госдумы от "Единой России" Вячеслав Никонов.
"Это действительно очень важное событие, потому что наметились контуры возможного мирного разрешения сирийского конфликта. Обращает на себя внимание то, что этот процесс прошел без участия США, которые якобы имели влияние на вооруженную оппозицию. Но, как выяснилось, это влияние было не слишком большим", — заявил Никонов РИА Новости.
"Все решения были достигнуты в трехстороннем формате, и это дает хорошие основания рассчитывать на то, что тот диалог, который планируется начать в Астане, может принести политическое урегулирование внтурисирисйкого кризиса", — пояснил он.
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