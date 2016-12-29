Депутат ГД: документы о прекращении огня в Сирии помогут разрешить конфликт

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Подписанные документы по режиму прекращения огня в Сирии смогут стать основой для мирного разрешения конфликта в стране при этом без участия США, заявил депутат Госдумы от "Единой России" Вячеслав Никонов.

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В четверг президент России Владимир Путин сообщил о подписании трех документов: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР; второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня; третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию. Режим прекращения огня в Сирии вступит в силу 30 декабря с 00.00.

"Это действительно очень важное событие, потому что наметились контуры возможного мирного разрешения сирийского конфликта. Обращает на себя внимание то, что этот процесс прошел без участия США, которые якобы имели влияние на вооруженную оппозицию. Но, как выяснилось, это влияние было не слишком большим", — заявил Никонов РИА Новости.

Депутат отметил, что решающую роль в подписании этих документов сыграли Россия и российские Воздушно-космические силы, которые помогли одержать стратегическую победу по освобождению Алеппо от боевиков, а также глубокий трехсторонний диалог между Россией, Турцией и Ираном.

"Все решения были достигнуты в трехстороннем формате, и это дает хорошие основания рассчитывать на то, что тот диалог, который планируется начать в Астане, может принести политическое урегулирование внтурисирисйкого кризиса", — пояснил он.

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