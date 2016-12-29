Эрдоган обвинил НАТО в отсутствии поддержки турецкой операции в Сирии
12:3729.12.2016
(обновлено: 12:40 29.12.2016)
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АНКАРА, 29 дек — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил НАТО в том, что альянс не оказывает поддержки операции турецкой армии по освобождению сирийского Эль-Баба от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
"В операции в Эль-Бабе мы не видим ни малейшей поддержки от НАТО и наших союзников. Если мы союзники, то НАТО должна быть вместе с нами", — заявил Эрдоган, выступая на вручении наград ученым в Анкаре.
Он отверг обвинения в том, что Турция оказывает поддержку ИГ. "Турция вносит самый большой вклад в борьбу с ИГ", — добавил турецкий лидер.
Армия Турции 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство", с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии и в настоящее время атакует город Эль-Баб. Ранее Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории размером 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.
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"Щит Евфрата". Турецкая бронетехника на севере Сирии
Операция турецких войск "Щит Евфрата" стала ответом на обстрел боевиками приграничного района Каркамыш провинции Газиантеп.
В Анкаре считают, что освобождение Джараблуса поможет очистить турецкие границы от террористических группировок и поддержать территориальную целостность Сирии.
В наступлении на Джараблус участвуют авиация, танки и бойцы спецподразделений.
Представители турецкого МВД рассчитывают завершить операцию в течение полумесяца.
Главной целью операции декларируется создание коридора для зачистки Джараблуса от террористов силами умеренной оппозиции.
Бойцы оппозиционной Свободной сирийской армии освободили от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) деревни Эльвание и Гюнджук в районе Джараблуса на севере Сирии, в ходе операции с участием ВС Турции уничтожено 46 боевиков группировки.
Ранее авиация уничтожила 11 из 12 выявленных целей ИГ, затем позиции боевиков начали обстреливать из танков.
Одновременно с танками на территорию Сирии вошли бойцы турецких спецподразделений.
Под контроль умеренной сирийской оппозиции перешли освобожденные от ИГ приграничные с Турцией села Кеклидже и Кывырджык.