Эрдоган обвинил НАТО в отсутствии поддержки турецкой операции в Сирии

АНКАРА, 29 дек — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил НАТО в том, что альянс не оказывает поддержки операции турецкой армии по освобождению сирийского Эль-Баба от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"В операции в Эль-Бабе мы не видим ни малейшей поддержки от НАТО и наших союзников. Если мы союзники, то НАТО должна быть вместе с нами", — заявил Эрдоган, выступая на вручении наград ученым в Анкаре.

Он отверг обвинения в том, что Турция оказывает поддержку ИГ. "Турция вносит самый большой вклад в борьбу с ИГ", — добавил турецкий лидер.

Армия Турции 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство", с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии и в настоящее время атакует город Эль-Баб. Ранее Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории размером 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.

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