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Война в Сирии
Война в Сирии

Сирийские дети вернулись домой из России после лечения

06:0329.12.2016
(обновлено: 06:04 29.12.2016)
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Сирийские дети. Архивное фото
© Sputnik/ Nour Melhem

ХМЕЙМИМ (Сирия), 29 дек — РИА Новости. Пять сирийских детей в возрасте от 6 до 14 лет вернулись домой после лечения от тяжелых хронических заболеваний в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге, у трапа в аэропорту Латакии их встречали губернатор провинции и офицеры Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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"У детей были заболевания опорно-двигательного аппарата, органов слуха и органов зрения. Им оказана высокотехнологичная медицинская помощь на самом современном уровне. Некоторым из них сделаны уникальные в своем роде операции по восстановлению утраченных функций, у некоторых из ребят они были врожденными", — рассказал врач медицинского отряда Михаил Сухинин. По его словам, еще один ребенок продолжает лечение в академии и сразу по его окончании вернется к своим сверстникам в Сирию.

"Так как эта миссия проходит перед Новым годом, мы посчитали возможным накрыть сладкий стол, вручить детям новогодние подарки", — отметил заместитель начальника Центра по примирению Равиль Мугинов.

Дети благодарны за помощь

У 15-летней девочки Севар было нарушение органов слуха. "Российские врачи уделяли мне огромное внимание. Спасибо, наши друзья, что не оставили меня без внимания. Сейчас я слышу вас, отвечаю на ваши вопросы", — сказала она. Мальчик Мазин вместе со своей семьей из шести человек проживает на окраине Латакии. Ему требовалось срочное хирургическое лечение, которое могли оказать только в России. "Я благодарен вашей стране за подаренную возможность, за мое излечение", — сказал 12-летний мальчик, спускаясь с трапа самолета.

"Я очень рад, что в Сирию вернулись дети, мы видим улыбку на их лицах и лицах родственников", — сказал губернатор провинции Латакия Ибрагим Ходр ас-Салем. По его словам, "терроризм оставил много таких раненых во всех провинциях Сирии". "Я думаю, что окажут медицинскую помощь детям и там".

Пациенты из освобожденных районов

Группа сирийских детей была доставлена в Санкт-Петербург в ноябре. Решение об оказании им помощи было принято министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

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© РИА Новости. Андрей Стенин
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Все маленькие пациенты — из освобожденных районов Сирии, которые долгое время находились под контролем террористов, из-за чего некоторые из детей на протяжении нескольких лет не получали должного лечения и ухода.

Ранее в России прошла курс лечения и реабилитации двенадцатилетняя сирийская девочка Сидра Заарур, которая потеряла обе ноги в результате обстрела боевиками Алеппо. В результате курса лечения и реабилитации российские медики смогли справиться с негативными последствиями ампутации ног, реализовать курс терапии и психологической реабилитации и успешно завершить протезирование нижних конечностей. В конце октября 2016 года Сидра и ее мать вернулись в Сирию.

Российские военные медики регулярно оказывают медицинскую помощь жителям сирийских населенных пунктов, которые были освобождены от боевиков.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Анджей Ржей
    ... а почему наших тогда за границами лечат? ладно бы бесплатно, а то за сумасшедшие деньги! лучше эти день отдавать нашим военным медикам. Хотя они наших мог ли бы и бесплатно лечить, ведь наша армия не за дополнительные деньги (кроме собранных ранее налогов) помогает во время стихийных бедствий у нас в стране...
    09:10
    29.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Анджей Ржей
    ... а почему наших тогда за границами лечат? ладно бы бесплатно, а то за сумасшедшие деньги! лучше эти день отдавать нашим военным медикам. Хотя они наших мог ли бы и бесплатно лечить, ведь наша армия не за дополнительные деньги (кроме собранных ранее налогов) помогает во время стихийных бедствий у нас в стране...
    09:10
    29.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
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