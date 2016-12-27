Иран готов рассмотреть возможность использования Россией авиабазы Хамадан

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Переговоры между Москвой и Тегераном о возобновлении полетов ВКС РФ с авиабазы Хамадан в настоящее время не ведутся. Об этом в интервью телеканалу RT заявил министр обороны Ирана Хусейн Дехган.

"Нет, в настоящее время нет", — сказал Дехган, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, "абсолютно неверно" считать, что Иран отдал свою базу в распоряжение России.

"Это абсолютно не верно, так как противоречит нашей конституции. Но поскольку мы сотрудничаем с Россией в борьбе с терроризмом, то мы предоставили ей некоторые льготы для взлета и посадки боевых самолетов. И в любой момент, когда мы почувствуем необходимость, и если Россия обратится с просьбой снова предоставить ей эти льготы, то мы рассмотрим это, учитывая текущие обстоятельства, и примем решение по этому поводу. Мы не подписывали с Россией никакого соглашения, позволяющего использовать наши базы в любое время", — указал министр.

Он добавил, что, в зависимости от обстоятельств и "при наличии просьбы от России", Иран может оказать Москве такого рода помощь.