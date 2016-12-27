Москва ведет диалог с Эр-Риядом, Дохой и Каиром по решению кризиса в Сирии

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россия ведет диалог с рядом стран Ближнего Востока, в том числе Саудовской Аравией, Катаром, Египтом, Иорданией, по урегулированию сирийского кризиса, заявили во вторник в МИД РФ.

"В условиях, когда администрация Обамы не смогла выполнить достигнутые договоренности по отмежеванию "умеренной" оппозиции от террористов, особую роль в осуществлении мер, направленных на прекращение боевых действий и оживление политического процесса с целью завершения сирийского конфликта, играло трехстороннее взаимодействие России, Исламской Республики Иран и Турецкой Республики, регулярный диалог с Саудовской Аравией, Египтом, Катаром, ОАЭ, Иорданией, другими странами региона", — говорится в сообщении об основных внешнеполитических итогах 2016 года, опубликованных на сайте МИД РФ.

В документе отмечается, что "наряду с этим продолжались усилия по продвижению к мирному урегулированию в рамках политико-дипломатического процесса по запуску инклюзивного межсирийского диалога без предварительных условий на основе резолюции 2254 СБ ООН и принимая во внимание решения созданной под сопредседательством России и США Международной группы поддержки Сирии".

"В Сирии в рамках осуществляющейся по просьбе официальных властей операции ВКС России благодаря эффективным совместным действиям удалось остановить расширение сферы влияния боевиков, освободить ранее захваченные ими обширные территории", — добавили в министерстве.

Вывод террористов из последних кварталов восточного Алеппо начался 15 декабря, но был приостановлен на следующий день, после того как боевики нарушили договоренности и попытались вывезти с собой пленных сирийских военнослужащих и оружие. Процесс эвакуации продолжился после того, как оставшиеся радикалы заявили о готовности сдаться и покинуть город.

По разным данным, за все время эвакуации восточный Алеппо покинули около 40 тысяч человек, включая боевиков. Командование сирийской армии 22 декабря официально объявило о полном освобождении Алеппо от террористов.

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