В Сирии число примкнувших к перемирию населенных пунктов выросло до 1077

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения в Сирии, за сутки увеличилось до 1077, сообщается в понедельник в информационном бюллетене российского Центра по примирению.

"В течение суток подписано два соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий в провинциях Латакия и Хомс. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1077", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Отмечается, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами вооруженных формирований в населенном пункте Муаддамиет-Эш-Ших провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра.

По данным Центра по примирению, количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 94.

В военном ведомстве также добавили, что в Сирии продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для нуждающихся мирных жителей города Алеппо. Также в течение суток была проведена одна гуманитарная акция в районе Бенезид города Алеппо в пункте временного размещения жителей, покинувших восточные районы города, которым произведена передача около двух тонн гуманитарных грузов.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Данные о числе жертв конфликта разнятся. По данным ООН, речь идет о 300 тысячах погибших сирийцев.

Российский Институт востоковедения РАН, используя данные Сирийского центрального статистического бюро, провел собственное исследование, согласно которому общая цифра погибших сирийцев составляет 105 тысяч человек. Так, согласно исследованию, потери правительственной армии Сирии и ополченцев составляют 45 тысяч человек, боевиков террористических организаций из числа местных жителей — 24 тысячи человек, гражданского населения — 36 тысяч человек. При этом большая часть гражданских погибла от рук джихадистов и так называемой умеренной оппозиции. Около 18 тысяч погибших в Сирии были иностранными наемниками террористических группировок (граждане более 80 стран мира).

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