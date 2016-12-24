Эрдоган хочет обсудить с Трампом создание зоны безопасности на севере Сирии

АНКАРА, 24 дек — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом создание зоны безопасности на севере Сирии.

Ранее Трамп пообещал создать в Сирии гуманитарные зоны безопасности и заставить страны Персидского залива заплатить за это.

"Я постоянно заявляю о необходимости создания в Сирии зоны безопасности, освобожденной от террористов. Об этом мы говорили США, России и Ирану. Открыто заявляю, что Анкара создаст зону безопасности на севере Сирии и не допустит на этой территории государственного образования террористов. С 20 января в США приступит к работе новый президент. С ним мы это обсудим", — сказал президент Турции, выступая в Стамбуле.

Он добавил, что Анкара готова также обсудить с США совместную операцию по освобождению сирийской Ракки от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Армия Турции 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство", с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии и в настоящее время атакует город Эль-Баб. Ранее Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории размером 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.

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