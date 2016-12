"Полная беспомощность": WP рассказала, как США уступили Турцию России

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Встреча лидеров Турции, Ирана и России в Москве стала ошеломительной новостью для большинства представителей американского внешнеполитического истеблишмента. Войдя в состав новой "тройки" организаторов мирного процесса в Сирии, Анкара показала Вашингтону, что теперь ориентируется на Москву, пишет The Washington Post.

Убийца российского посла в Турции намеревался рассорить Москву и Анкару, но его преступление, напротив, ускорило сближение двух стран, отмечает издание. Тем не менее, российско-турецкий союз не стал сюрпризом для аналитиков. По словам бывшего члена турецкого парламента, ныне сотрудничающего с Фондом защиты демократии (Foundation for the Defense of Democracies) Айкана Эрдемира, Россия, Иран и Турция давно готовили почву для более тесного сотрудничества.

"Эрдоган считает, что на Ближнем Востоке дела ценятся выше риторики, и, отталкиваясь от этого, он понял, что на Вашингтон положиться нельзя ", — подчеркивает эксперт.

Встреча в Москве прошла после того, как стало понятно, что план главы Госдепа Джона Керри по сирийскому урегулированию окончательно провалился. Лидеры "тройки" пришли к общему мнению, что смена режима в Сирии не может быть приоритетным направлением мирного процесса. В его основе, согласно совместному заявлению Москвы, Тегерана и Анкары, лежит уважение суверенитета, территориальной целостности и политического плюрализма Сирии, а также борьба с терроризмом.

"Это удивительное заявление. Оно диаметрально противоположно тому, о чем Турция говорит с 2011 года. Фактически это означает, что Турция признает Асада", — замечает Айкан Эрдемир.

До этого Анкара пыталась координировать свои действия в Сирии с администрацией Барака Обамы, отмечается в статье. Белый дом предпринял несколько попыток заключить с Турцией соглашение о создании единого фронта борьбы против "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России — ред.) и поддержке сирийской оппозиции, однако все они провалились ввиду того, что администрация никак не решалась поддержать призывы Анкары и ввести бесполетную зону на севере Сирии.

Отношения Турции и США усложнялись по мере того, как Вашингтон оказывал поддержку Демократическим силам Сирии — отрядам, состоящим по преимуществу из курдских бойцов. Анкара опасается, что они продвинутся вдоль Сирии и соединятся с турецкими курдами, образуя де-факто курдское государство на сирийско-турецкой границе. Американская сторона не прислушивалась к обеспокоенности Турции, и в отсутствие каких-либо ощутимых инициатив со стороны Вашингтона Анкара сделала выбор в пользу альянса с Москвой.

Алеппо был освобожден, и следующий шаг России — организация переговоров по перемирию между сирийским правительством и отдельными представителями оппозиции, отмечает издание.

"Турки оценили ситуацию и решили: Белый дом не хочет иметь дело с Сирией. Мы подождем следующей администрации, а пока посмотрим, что можно сделать вместе с русскими. Все считают администрацию Обамы абсолютно беспомощной, и сейчас мы вне процесса", — приходит к выводу сотрудник вашингтонского Института исследований Ближнего Востока (Washington Institute for Near East Policy) Эндрю Таблер (Andrew Tabler).