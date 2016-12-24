"Полная беспомощность": WP рассказала, как США уступили Турцию России

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Встреча лидеров Турции, Ирана и России в Москве стала ошеломительной новостью для большинства представителей американского внешнеполитического истеблишмента. Войдя в состав новой "тройки" организаторов мирного процесса в Сирии, Анкара показала Вашингтону, что теперь ориентируется на Москву, пишет The Washington Post.
"Эрдоган считает, что на Ближнем Востоке дела ценятся выше риторики, и, отталкиваясь от этого, он понял, что на Вашингтон положиться нельзя ", — подчеркивает эксперт.
Встреча в Москве прошла после того, как стало понятно, что план главы Госдепа Джона Керри по сирийскому урегулированию окончательно провалился. Лидеры "тройки" пришли к общему мнению, что смена режима в Сирии не может быть приоритетным направлением мирного процесса. В его основе, согласно совместному заявлению Москвы, Тегерана и Анкары, лежит уважение суверенитета, территориальной целостности и политического плюрализма Сирии, а также борьба с терроризмом.
"Это удивительное заявление. Оно диаметрально противоположно тому, о чем Турция говорит с 2011 года. Фактически это означает, что Турция признает Асада", — замечает Айкан Эрдемир.
До этого Анкара пыталась координировать свои действия в Сирии с администрацией Барака Обамы, отмечается в статье. Белый дом предпринял несколько попыток заключить с Турцией соглашение о создании единого фронта борьбы против "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России — ред.) и поддержке сирийской оппозиции, однако все они провалились ввиду того, что администрация никак не решалась поддержать призывы Анкары и ввести бесполетную зону на севере Сирии.
Отношения Турции и США усложнялись по мере того, как Вашингтон оказывал поддержку Демократическим силам Сирии — отрядам, состоящим по преимуществу из курдских бойцов. Анкара опасается, что они продвинутся вдоль Сирии и соединятся с турецкими курдами, образуя де-факто курдское государство на сирийско-турецкой границе. Американская сторона не прислушивалась к обеспокоенности Турции, и в отсутствие каких-либо ощутимых инициатив со стороны Вашингтона Анкара сделала выбор в пользу альянса с Москвой.
Алеппо был освобожден, и следующий шаг России — организация переговоров по перемирию между сирийским правительством и отдельными представителями оппозиции, отмечает издание.
"Турки оценили ситуацию и решили: Белый дом не хочет иметь дело с Сирией. Мы подождем следующей администрации, а пока посмотрим, что можно сделать вместе с русскими. Все считают администрацию Обамы абсолютно беспомощной, и сейчас мы вне процесса", — приходит к выводу сотрудник вашингтонского Института исследований Ближнего Востока (Washington Institute for Near East Policy) Эндрю Таблер (Andrew Tabler).