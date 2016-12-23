Более 31 тысячи боевиков и членов их семей покинули Алеппо

АЛЕППО, 23 дек — РИА Новости. Общее число боевиков и членов их семей, которые согласились покинуть восточные районы Алеппо в рамках договоренности с властями Сирии, составило 31 849 человек. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава комитета по безопасности города генерал-майор Зайд Салех.
"Суммарное число боевиков и членов их семей, покинувших (восточный) Алеппо, составляет 31 849 человек. Из них 15 456 – мужчины, 7694 – женщины и 8709 – дети", — заявил собеседник, подводя итоги операции по зачистке сирийского мегаполиса от радикалов.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что почти 34 тысячи человек, в том числе женщины и дети, было выведено из восточной части Алеппо в ходе "крупнейшей гуманитарной операции".
Накануне командование вооруженных сил САР официально объявило, что "северная столица" страны полностью свободна от присутствия вооруженных бандформирований. Эта победа является стратегической и символизирует переломный момент в борьбе с радикальными группировками, которую правительственные войска ведут с 2011 года. Президент Сирии Башар Асад в своем недавнем интервью газете "Аль-Ватан" отмечал, что восстановление контроля армии над Алеппо кардинально изменит ход боевых действий на всей территории арабской республики и будет сокрушающим ударов как по самим террористам, так и по тем, кто их поддерживает.
В соответствии с договоренностью о локальном перемирии, остаткам незаконных формирований была предоставлена возможность покинуть подконтрольные им территории в Алеппо. Выход радикалов должен был проходить параллельно с вывозом больных и раненых из шиитских селений Фуа и Кейрайя в северной провинции Идлиб. Всего оттуда были эвакуированы свыше 1,2 тысячи человек, включая гражданских лиц и ополченцев. Оба населенных пункта более трех лет находятся в окружении боевиков, в осаде на сегодняшний день остаются 20 тысяч человек.
"В общей сложности из Фуа и Кефрайя выехали 1217 жителей на 18 автобусах… Для вывоза боевиков и членов их семей из восточного Алеппо были задействованы 307 автобусов и 1200 личных автомобилей. Кроме того, из этих районов были вывезены 517 больных", — проинформировал Зайд Салех.
Комментируя настроения в рядах сирийской армии после освобождения города, он отметил, что Вооруженные Силы расценивают эту победу как "историческую".
"Алеппо очень пострадал от террористов. Терроризм чужд этому городу, его жителям и культуре… Все, кто уехал и отправился на запад, — члены "Джебхат ан-Нусры", группировки, близкой к "Исламскому государству" (обе организации запрещены в РФ — ред.). Теперь нет никакого довода в пользу существования так называемой "умеренной оппозиции". Все ответственные страны должны провести классификацию этих группировок и принять против них необходимые меры", — указал представитель армии САР.
Он констатировал, что далеко не все жители восточного Алеппо согласились покинуть свои дома.
"В настоящее время у нас нет какой-либо статистики касательно числа граждан, которые остались в восточных районах города. Мы не можем сообщить какое-либо число до проведения переписи", — отметил Салех.
В заключение он отметил, что Москва сыграла "важную и видную роль" в операции по освобождению Алеппо от радикальных группировок. Эта роль, по его словам, проявилась в обеспечении наступательным силам мощной огневой поддержки, а также высокотехнологичной помощи. "Это позволяло нам определять местоположение штаб-квартир боевиков и их складов, после чего наносить по ним "смертельные" удары", — добавил сирийский офицер.
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На фото: боевики, эвакуированные из Алеппо в Хан аль-Ассал (Khan al-Assal) 22 декабря.