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Война в Сирии
Война в Сирии

Более 31 тысячи боевиков и членов их семей покинули Алеппо

Тема:
Ситуация в Алеппо (956)
14:2923.12.2016
(обновлено: 14:41 23.12.2016)
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Эвакуация боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо. Архивное фото
© Фото: SANA

АЛЕППО, 23 дек — РИА Новости. Общее число боевиков и членов их семей, которые согласились покинуть восточные районы Алеппо в рамках договоренности с властями Сирии, составило 31 849 человек. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава комитета по безопасности города генерал-майор Зайд Салех.

"Суммарное число боевиков и членов их семей, покинувших (восточный) Алеппо, составляет 31 849 человек. Из них 15 456 – мужчины, 7694 – женщины и 8709 – дети", — заявил собеседник, подводя итоги операции по зачистке сирийского мегаполиса от радикалов.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что почти 34 тысячи человек, в том числе женщины и дети, было выведено из восточной части Алеппо в ходе "крупнейшей гуманитарной операции".

Накануне командование вооруженных сил САР официально объявило, что "северная столица" страны полностью свободна от присутствия вооруженных бандформирований. Эта победа является стратегической и символизирует переломный момент в борьбе с радикальными группировками, которую правительственные войска ведут с 2011 года. Президент Сирии Башар Асад в своем недавнем интервью газете "Аль-Ватан" отмечал, что восстановление контроля армии над Алеппо кардинально изменит ход боевых действий на всей территории арабской республики и будет сокрушающим ударов как по самим террористам, так и по тем, кто их поддерживает.

Празднование Победы в христианском квартале Алеппо
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
Жители Алеппо празднуют освобождение города: "Мы ждали этого пять лет"
Борьба за Алеппо, который до начала конфликта считался экономической столицей Сирии, шла как "на земле", так и на дипломатических площадках. Самое пристальное внимание в этом плане было приковано к переговорам представителей двух держав — России и США, которые носят заслуженное звание наиболее влиятельных игроков в ближневосточном урегулировании. Многократные встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Джона Керри в попытках достичь компромисса по ключевым пунктам "алеппского досье" не прошли даром: жизни тысяч мирных граждан были спасены, а остатки боевиков, столь долгое время удерживавших восточную часть города, капитулировали перед военными.

В соответствии с договоренностью о локальном перемирии, остаткам незаконных формирований была предоставлена возможность покинуть подконтрольные им территории в Алеппо. Выход радикалов должен был проходить параллельно с вывозом больных и раненых из шиитских селений Фуа и Кейрайя в северной провинции Идлиб. Всего оттуда были эвакуированы свыше 1,2 тысячи человек, включая гражданских лиц и ополченцев. Оба населенных пункта более трех лет находятся в окружении боевиков, в осаде на сегодняшний день остаются 20 тысяч человек.

"В общей сложности из Фуа и Кефрайя выехали 1217 жителей на 18 автобусах… Для вывоза боевиков и членов их семей из восточного Алеппо были задействованы 307 автобусов и 1200 личных автомобилей. Кроме того, из этих районов были вывезены 517 больных", — проинформировал Зайд Салех.

Комментируя настроения в рядах сирийской армии после освобождения города, он отметил, что Вооруженные Силы расценивают эту победу как "историческую".

"Алеппо очень пострадал от террористов. Терроризм чужд этому городу, его жителям и культуре… Все, кто уехал и отправился на запад, — члены "Джебхат ан-Нусры", группировки, близкой к "Исламскому государству" (обе организации запрещены в РФ — ред.). Теперь нет никакого довода в пользу существования так называемой "умеренной оппозиции". Все ответственные страны должны провести классификацию этих группировок и принять против них необходимые меры", — указал представитель армии САР.

Он констатировал, что далеко не все жители восточного Алеппо согласились покинуть свои дома.

Бомбардировщик-ракетоносец Ту-22 М3 ВКС России во время нанесения массированного удара авиабомбами ОФАБ-250-270 по объектам инфраструктуры ИГ в Сирии
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
ВКС за время операции в Сирии ликвидировали 35 тысяч боевиков
"В этой связи, мы призвали всех горожан, которые не захотели покидать восточные кварталы Алеппо с боевиками, оставаться в своих домах", — сообщил собеседник. По его словам, армия намерена в ближайшее время начать работу в этих кварталах, чтобы обезвредить мины и самодельные взрывные устройства, которые зачастую оставляют после себя боевики.

"В настоящее время у нас нет какой-либо статистики касательно числа граждан, которые остались в восточных районах города. Мы не можем сообщить какое-либо число до проведения переписи", — отметил Салех.

В заключение он отметил, что Москва сыграла "важную и видную роль" в операции по освобождению Алеппо от радикальных группировок. Эта роль, по его словам, проявилась в обеспечении наступательным силам мощной огневой поддержки, а также высокотехнологичной помощи. "Это позволяло нам определять местоположение штаб-квартир боевиков и их складов, после чего наносить по ним "смертельные" удары", — добавил сирийский офицер.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Праздник победы над террористами в освобожденном Алеппо
Жители Алеппо празднуют освобождение города. 22 декабря 2016 год
© AFP 2016/ George Ourfalian
Жители сирийского Алеппо в четверг вечером вышли на улицы, чтобы отметить освобождение города от террористов.
Снаряды в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
В четверг вечером командование вооруженных сил САР официально заявило, что "северная столица" страны полностью освобождена от боевиков, но пока следы недавнего присутствия боевиков здесь практически повсюду.
Дети Алеппо
© Sputnik/ Nour Melhem
Этого дня жители Алеппо и вся Сирия ждали пять лет.
Жители Алеппо празднуют освобождение города от боевиков
© AFP 2016/ Youssef Karwashan
В четверг автоколонна, сформированная из 15 машин и четырех автобусов, вывезла из восточного Алеппо последнюю группу боевиков.
Жители Алеппо празднуют освобождение города от боевиков. 22 декабря 2016
© AFP 2016/ George Ourfalian
Жители Алеппо с российскими и сирийскими флагами танцевали национальный арабский танец дабки и выкрикивали слова благодарности в адрес президента Сирии Башара Асада, президента РФ Владимира Путина.
Жители Алеппо празднуют освобождение города от боевиков. 22 декабря 2016
© AFP 2016/ George Ourfalian
В четверг вечером в Алеппо впервые стреляли в небо, а не друг в друга.
Освобожденный квартал восточного Алеппо
© REUTERS/ Omar Sanadiki
Квартал, где находится Великая мечеть Алеппо (Мечеть Омейядов Алеппо), полностью разрушен.
Дети Алеппо
© AFP 2016/ Baraa Al-Halabi
Девочка в пункте эвакуации в Хан аль-Ассале (Khan al-Assal) на западе Алеппо.
Сирийские повстанцы
© AFP 2016/ Omar Haj Kadour 
Вывод более 40 тысяч боевиков и членов их семей из восточного Алеппо занял девять дней. Процесс срывался неоднократно. Колонны уезжали и разворачивались обратно, не обходилось и без серьезных провокаций со стороны террористов.
На фото: боевики, эвакуированные из Алеппо в Хан аль-Ассал (Khan al-Assal) 22 декабря.
Военнослужащие в освобожденном квартале восточного Алеппо
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Алеппо свободен, в последний квартал уже вошли инженерные войска.
Разрушенные здания в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Восточная часть города сильно разрушена, но люди разбирают завалы и восстанавливают свои жилища.
Жители Алеппо празднуют освобождение города от боевиков. 22 декабря 2016
© AFP 2016/ George Ourfalian
В четверг вечером в Алеппо повсюду играла музыка и горели праздничные фонари, а проезжающие по улицам машины одобрительно гудели клаксонами.
Дети Алеппо
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Жители Алеппо возвращаются в свои дома, пытаясь заново наладить мирную жизнь.
Военная техника в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Сирийские военные находят в Алеппо склады с оружием и продовольствием, в восточных кварталах осталась и документация "оппозиции", есть и следы иностранного присутствия.
Сгоревшие автомобили в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Следы войны в Алеппо - повсюду, на многих улочках до сих пор пахнет гарью, стоят искореженные, сгоревшие машины.
Жители Алеппо празднуют освобождение города от боевиков. 22 декабря 2016
© AFP 2016/ George Ourfalian
Как подчеркнул президент Сирии Башар Асад, освобождение Алеппо от террористов — заслуга сирийской армии и всех ее союзников, в частности, России и Ирана.
Эвакуация людей из восточного Алеппо до освобождения города. 18 декабря 2016
© REUTERS/ Abdalrhman Ismail
Женщины в ожидании эвакуации из восточного Алеппо, 18 декабря.
Мечеть Омейядов в Старом Алеппо
© REUTERS/ Omar Sanadiki
В конце февраля 2013 года боевики взорвали южную стену Великой мечети Алеппо.
Жители Алеппо празднуют освобождение города от боевиков. 22 декабря 2016
© AFP 2016/ George Ourfalian
"Я думала, этот день не настанет никогда. Мы ждали этого пять лет. Да здравствует Башар, да здравствуют Сирия и Россия!", — сказала журналистам одна из жительниц города.
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Война в Сирии
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