Более 31 тысячи боевиков и членов их семей покинули Алеппо

АЛЕППО, 23 дек — РИА Новости. Общее число боевиков и членов их семей, которые согласились покинуть восточные районы Алеппо в рамках договоренности с властями Сирии, составило 31 849 человек. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава комитета по безопасности города генерал-майор Зайд Салех.

"Суммарное число боевиков и членов их семей, покинувших (восточный) Алеппо, составляет 31 849 человек. Из них 15 456 – мужчины, 7694 – женщины и 8709 – дети", — заявил собеседник, подводя итоги операции по зачистке сирийского мегаполиса от радикалов.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что почти 34 тысячи человек, в том числе женщины и дети, было выведено из восточной части Алеппо в ходе "крупнейшей гуманитарной операции".

Накануне командование вооруженных сил САР официально объявило, что "северная столица" страны полностью свободна от присутствия вооруженных бандформирований. Эта победа является стратегической и символизирует переломный момент в борьбе с радикальными группировками, которую правительственные войска ведут с 2011 года. Президент Сирии Башар Асад в своем недавнем интервью газете "Аль-Ватан" отмечал, что восстановление контроля армии над Алеппо кардинально изменит ход боевых действий на всей территории арабской республики и будет сокрушающим ударов как по самим террористам, так и по тем, кто их поддерживает.

Борьба за Алеппо, который до начала конфликта считался экономической столицей Сирии, шла как "на земле", так и на дипломатических площадках. Самое пристальное внимание в этом плане было приковано к переговорам представителей двух держав — России и США, которые носят заслуженное звание наиболее влиятельных игроков в ближневосточном урегулировании. Многократные встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Джона Керри в попытках достичь компромисса по ключевым пунктам "алеппского досье" не прошли даром: жизни тысяч мирных граждан были спасены, а остатки боевиков, столь долгое время удерживавших восточную часть города, капитулировали перед военными.

В соответствии с договоренностью о локальном перемирии, остаткам незаконных формирований была предоставлена возможность покинуть подконтрольные им территории в Алеппо. Выход радикалов должен был проходить параллельно с вывозом больных и раненых из шиитских селений Фуа и Кейрайя в северной провинции Идлиб. Всего оттуда были эвакуированы свыше 1,2 тысячи человек, включая гражданских лиц и ополченцев. Оба населенных пункта более трех лет находятся в окружении боевиков, в осаде на сегодняшний день остаются 20 тысяч человек.

"В общей сложности из Фуа и Кефрайя выехали 1217 жителей на 18 автобусах… Для вывоза боевиков и членов их семей из восточного Алеппо были задействованы 307 автобусов и 1200 личных автомобилей. Кроме того, из этих районов были вывезены 517 больных", — проинформировал Зайд Салех.

Комментируя настроения в рядах сирийской армии после освобождения города, он отметил, что Вооруженные Силы расценивают эту победу как "историческую".

"Алеппо очень пострадал от террористов. Терроризм чужд этому городу, его жителям и культуре… Все, кто уехал и отправился на запад, — члены "Джебхат ан-Нусры", группировки, близкой к "Исламскому государству" (обе организации запрещены в РФ — ред.). Теперь нет никакого довода в пользу существования так называемой "умеренной оппозиции". Все ответственные страны должны провести классификацию этих группировок и принять против них необходимые меры", — указал представитель армии САР.

Он констатировал, что далеко не все жители восточного Алеппо согласились покинуть свои дома.

"В этой связи, мы призвали всех горожан, которые не захотели покидать восточные кварталы Алеппо с боевиками, оставаться в своих домах", — сообщил собеседник. По его словам, армия намерена в ближайшее время начать работу в этих кварталах, чтобы обезвредить мины и самодельные взрывные устройства, которые зачастую оставляют после себя боевики.

"В настоящее время у нас нет какой-либо статистики касательно числа граждан, которые остались в восточных районах города. Мы не можем сообщить какое-либо число до проведения переписи", — отметил Салех.

В заключение он отметил, что Москва сыграла "важную и видную роль" в операции по освобождению Алеппо от радикальных группировок. Эта роль, по его словам, проявилась в обеспечении наступательным силам мощной огневой поддержки, а также высокотехнологичной помощи. "Это позволяло нам определять местоположение штаб-квартир боевиков и их складов, после чего наносить по ним "смертельные" удары", — добавил сирийский офицер.

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