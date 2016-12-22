Источник: гуманитарную помощь в Алеппо будут доставлять без выходных

ЖЕНЕВА, 22 дек — РИА Новости, Елизавета Исакова. Международные организации и структуры, привлеченные к обеспечению гуманитарного доступа в Алеппо будут работать все праздники без выходных, заявил РИА Новости дипломатический источник, близкий к целевым группам МГПС (Международная группа поддержки Сирии) в Женеве.
"Структуры и международные организации, привлеченные к обеспечению гуманитарного доступа в сирийском Алеппо, будут осуществлять свою работу беспрерывно в течение всех праздничных дней и новогодних каникул", — сообщил он.
По словам собеседника агентства, в связи с наступлением зимы и ухудшением погодных условий в регионе, сейчас крайне необходимо увеличить поставки зимней гуманитарной помощи, в частности, теплых вещей и горячей пищи в Сирию.
"В связи с этим, призываем наших партнеров из ООН и других международных агентств проявить больше усилий в данном вопросе", — сказал диписточник.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>