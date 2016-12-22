Британский МИД прокомментировал доклад ООН по атаке на гумконвой в Алеппо

ЛОНДОН, 22 дек – РИА Новости, Денис Ворошилов. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон прокомментировал доклад комиссии ООН по атаке на гуманитарный конвой в сирийском Алеппо в сентябре.
"Я приветствую публикацию доклада, который установил, что удар был нанесен с воздуха. Это означает, что удар был произведен или силами режима Асада, или Россией", — говорится Джонсона, распространенном в четверг вечером.
Совместный конвой Сирийского арабского Красного полумесяца (САКП) и гуманитарных организаций ООН 19 сентября подвергся обстрелу в районе Урум аль-Кубра, к северо-западу от города Алеппо. Конвой состоял из 31 грузовика и вез помощь для 78 тысяч человек. По данным Международного комитета Красного креста, 18 грузовиков были уничтожены, погибли по меньшей мере 18 мирных граждан, в том числе руководитель САКП в Урум аль-Кубре. Вскоре после инцидента генеральный секретарь ООН принял решение о его независимом расследовании.
В Москве не раз говорили, что решения об авиаударах в Сирии принимаются только после тщательной проверки данных разведки. При этом прежние обвинения Запада о бомбардировках самолетами ВКС гражданских объектов никогда не находили подтверждений.
Посол России в Лондоне Александр Яковенко ранее заявлял, что посольство и РФ ждут официальных разъяснений от британского МИД, какими источниками в соцсетях он пользовался, выдвигая обвинения в адрес России в связи с нападением на гуманитарный конвой ООН 19 сентября.
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