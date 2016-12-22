Британский МИД прокомментировал доклад ООН по атаке на гумконвой в Алеппо

ЛОНДОН, 22 дек – РИА Новости, Денис Ворошилов. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон прокомментировал доклад комиссии ООН по атаке на гуманитарный конвой в сирийском Алеппо в сентябре.

Ранее комиссия ООН не смогла установить, кто нанес удар по гуманитарному конвою в сирийском Алеппо 19 сентября. Согласно выдержкам из доклада комиссии, эксперты обнаружили, что "хотя причиной инцидента стала воздушная атака, невозможно установить исполнителя или исполнителей". Эксперты также сообщили, что не имеют свидетельств для заключения, что инцидент являлся преднамеренной атакой на гуманитарный объект.

"Я приветствую публикацию доклада, который установил, что удар был нанесен с воздуха. Это означает, что удар был произведен или силами режима Асада, или Россией", — говорится Джонсона, распространенном в четверг вечером.

Джонсон назвал этот инцидент одним из самых серьезных с момента начала сирийского конфликта. "Режим и те, кто его поддерживает, должны выполнять все свои обязательства, в том числе те, которые предусмотрены резолюцией СБ ООН 2328, а также обеспечивать безусловный и беспрепятственный доступ (гуманитарных миссий)", — отметил британский министр.

Совместный конвой Сирийского арабского Красного полумесяца (САКП) и гуманитарных организаций ООН 19 сентября подвергся обстрелу в районе Урум аль-Кубра, к северо-западу от города Алеппо. Конвой состоял из 31 грузовика и вез помощь для 78 тысяч человек. По данным Международного комитета Красного креста, 18 грузовиков были уничтожены, погибли по меньшей мере 18 мирных граждан, в том числе руководитель САКП в Урум аль-Кубре. Вскоре после инцидента генеральный секретарь ООН принял решение о его независимом расследовании.

Ряд западных стран обвинили РФ в нанесении удара по гуманитарной колонне. Эти обвинения пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал голословными. Минобороны также заявило, что российская и сирийская авиация не наносили удары по конвою. Кроме того, в военном ведомстве рассказали, что ударный беспилотник международной коалиции, которую возглавляют США, летал в районе, где находилась автоколонна, и покинул его примерно через полчаса после инцидента. Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков подчеркнул, что Россия располагает данными объективного контроля, однозначно подтверждающими наличие в районе гумконвоя в Алеппо 19 сентября беспилотника США Predator.

В Москве не раз говорили, что решения об авиаударах в Сирии принимаются только после тщательной проверки данных разведки. При этом прежние обвинения Запада о бомбардировках самолетами ВКС гражданских объектов никогда не находили подтверждений.

Посол России в Лондоне Александр Яковенко ранее заявлял, что посольство и РФ ждут официальных разъяснений от британского МИД, какими источниками в соцсетях он пользовался, выдвигая обвинения в адрес России в связи с нападением на гуманитарный конвой ООН 19 сентября.

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