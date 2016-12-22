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Война в Сирии
Война в Сирии

Британский МИД прокомментировал доклад ООН по атаке на гумконвой в Алеппо

19:4322.12.2016
(обновлено: 19:55 22.12.2016)
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Форин-офис в Лондоне. Архивное фото
© Flickr/ Matt From London

ЛОНДОН, 22 дек – РИА Новости, Денис Ворошилов. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон прокомментировал доклад комиссии ООН по атаке на гуманитарный конвой в сирийском Алеппо в сентябре.

Кадры наблюдения за гумконвоем в Сирии. Съемка с беспилотника Минобороны РФ
© РИА Новости
Эксперт о докладе ООН по гумконвою в САР: непрофессионализм или заговор
Ранее комиссия ООН не смогла установить, кто нанес удар по гуманитарному конвою в сирийском Алеппо 19 сентября. Согласно выдержкам из доклада комиссии, эксперты обнаружили, что "хотя причиной инцидента стала воздушная атака, невозможно установить исполнителя или исполнителей". Эксперты также сообщили, что не имеют свидетельств для заключения, что инцидент являлся преднамеренной атакой на гуманитарный объект.

"Я приветствую публикацию доклада, который установил, что удар был нанесен с воздуха. Это означает, что удар был произведен или силами режима Асада, или Россией", — говорится Джонсона, распространенном в четверг вечером.

Сгоревший в результате обстрела грузовик гуманитарного конвоя ООН. Архивное фото
© AFP 2016/ Omar haj kadour
Комиссия ООН не смогла установить виновных в обстреле гумконвоя в Сирии
Джонсон назвал этот инцидент одним из самых серьезных с момента начала сирийского конфликта. "Режим и те, кто его поддерживает, должны выполнять все свои обязательства, в том числе те, которые предусмотрены резолюцией СБ ООН 2328, а также обеспечивать безусловный и беспрепятственный доступ (гуманитарных миссий)", — отметил британский министр.

Совместный конвой Сирийского арабского Красного полумесяца (САКП) и гуманитарных организаций ООН 19 сентября подвергся обстрелу в районе Урум аль-Кубра, к северо-западу от города Алеппо. Конвой состоял из 31 грузовика и вез помощь для 78 тысяч человек. По данным Международного комитета Красного креста, 18 грузовиков были уничтожены, погибли по меньшей мере 18 мирных граждан, в том числе руководитель САКП в Урум аль-Кубре. Вскоре после инцидента генеральный секретарь ООН принял решение о его независимом расследовании.

Сгоревший в результате обстрела грузовик гуманитарного конвоя ООН в городе Урум аль-Кубра недалеко от Алеппо. Архивное фото
© AFP 2016/ Omar haj kadour
Генсек ООН получил отчет об обстреле гумконвоя в Сирии
Ряд западных стран обвинили РФ в нанесении удара по гуманитарной колонне. Эти обвинения пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал голословными. Минобороны также заявило, что российская и сирийская авиация не наносили удары по конвою. Кроме того, в военном ведомстве рассказали, что ударный беспилотник международной коалиции, которую возглавляют США, летал в районе, где находилась автоколонна, и покинул его примерно через полчаса после инцидента. Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков подчеркнул, что Россия располагает данными объективного контроля, однозначно подтверждающими наличие в районе гумконвоя в Алеппо 19 сентября беспилотника США Predator.

В Москве не раз говорили, что решения об авиаударах в Сирии принимаются только после тщательной проверки данных разведки. При этом прежние обвинения Запада о бомбардировках самолетами ВКС гражданских объектов никогда не находили подтверждений.

Посол России в Лондоне Александр Яковенко ранее заявлял, что посольство и РФ ждут официальных разъяснений от британского МИД, какими источниками в соцсетях он пользовался, выдвигая обвинения в адрес России в связи с нападением на гуманитарный конвой ООН 19 сентября.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
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7 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Денис Шустров
    Пора детально разжевать и объяснить всей этой шобле типа ООН, ЕС и им подобным, что их резолюции ровным счётом ничего не значат пока не согласованы или не учтены интересы и права легитимного правительства! Впрочем как и все их действия на территории суверенного государства без его разрешения на это!
    20:38
    22.12.2016
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  • Temkaaa
    "Я приветствую публикацию доклада, который установил, что удар был нанесен с воздуха. Это означает, что удар был произведен или силами режима Асада, или Россией", — говорится Джонсона, распространенном в четверг вечером. - смешной, ну и логика, а где доказательства?
    20:51
    22.12.2016
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