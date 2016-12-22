Асад: освобождение Алеппо является заслугой Сирии и ее союзников

АЛЕППО, 22 дек — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Освобождение города Алеппо от террористов является заслугой сирийской армии и всех ее союзников, заявил президент Сирии Башар Асад на встрече в Дамаске с министром иностранных дел Ирана Хосейном Джабери Ансари.

"Президент Асад подчеркнул, что освобождение Алеппо от терроризма является победой не только для Сирии, но и всех, кто принял участие в борьбе с терроризмом, в частности, Ирана и России", — пишет сирийское национальное агентство САНА.

Президент Сирии добавил, что с другой стороны — "это также является ударом для тех, кто враждебно настроен к сирийскому народу, и использующих терроризм для достижения своих интересов".

Глава МИД Ирана со своей стороны рассказал президенту Сирии об итогах состоявшейся в Москве трехсторонней встречи министров иностранных дел России, Ирана и Турции.

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