Российские врачи применяют новейшие методы для лечения жителей в Алеппо

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Врачи аэромобильного госпиталя МЧС РФ, развернутого близ Алеппо, оказали помощь более чем 1,5 тысячам мирных сирийцев, для лечения применяются новейшие методики, заявили журналистам в пресс-службе министерства.
К врачам МЧС обращаются многочисленные пострадавшие с уже запущенными, инфицированными ранами и ожогами, так как многим ранее не могли оказать квалифицированную медицинскую помощь.
Врачи МЧС им сначала обрабатывают раны, потом накладывают специальные повязки. Так, в госпиталь обратился 35-летний мужчина с инфицированием ампутированной конечности и осколочным ранением левого предплечья.
"Опыт врачей позволил провести механическую очистку ран, пострадавшему делали мазевые повязки, он прошел полный курс антибактериальной терапии, что позволило сохранить ему жизнь", — рассказали в МЧС.
Среди "тяжелых" пациентов и много детей. Так, к российским врачам поступила пятилетняя девочка, тяжело пострадавшая при взрыве самодельной ракеты террористов. Ее мать погибла, отец пропал без вести.
"Врачи МЧС провели девочке антибактериальную инфузионную терапию с последующей обработкой ран, теперь жизнь ребенка вне опасности. Дальнейшую помощь ей будет оказывать Международное общество по реабилитации детей с травмами, полученными в результате вооруженного конфликта", — сказал собеседник агентства.
"Также успешно зарекомендовала себя методика внутривенной анестезии с применением искусственной вентиляции легких, что позволяет хирургам и травматологам проводить уникальные операции. Кроме того, после такой анестезии продолжительность нахождения пациента в реанимации существенно сокращается", — сказал врач.
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