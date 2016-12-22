Комиссия ООН не смогла установить виновных в обстреле гумконвоя в Сирии

ООН, 22 дек — РИА Новости, Ольга Денисова. Комиссия ООН не смогла установить, кто нанес удар по гуманитарному конвою в сирийском Алеппо в сентябре.

Совместный конвой Сирийского арабского Красного полумесяца и гуманитарных организаций ООН, везший помощь для 78 тысяч человек в Алеппо, был обстрелян 19 сентября к северо-западу от города. Из 30 грузовиков 18 было уничтожено, погиб один сотрудник САКП и еще около 20 человек.

В докладе комиссии ООН говорится, что, "хотя причиной инцидента стала воздушная атака, невозможно установить исполнителя или исполнителей". По признанию экспертов, у них нет свидетельств и того, что случившееся было преднамеренной атакой на гуманитарный объект.

С точки зрения комиссии ООН, "возможности совершать атаки" были у самолетов сил международной коалиции под руководством США, ВКС России и ВВС Сирии, тогда как вооруженные группы оппозиции не могли устроить нападение с воздуха.

"Комиссия отметила, что ни одна из сторон не выдвинула предположений о причастности самолетов международных сил коалиции, и их вовлечение крайне маловероятно", — говорится в заключении.

Эксперты ООН также выделили отдельные сообщения о том, что "ВВС Сирии с высокой вероятностью совершили атаку", добавив, что удар мог быть "совершен тремя сирийскими вертолетами Ми-17, за которыми последовали три неназванных самолета, также подозревается участие одного российского самолета".

В докладе подчеркивается, что комиссия "была неспособна прийти к определенному заключению", "более того, правительства России и Сирии отрицали обвинения в их вовлечении в инцидент".

Министерство обороны России еще осенью заявило, что ни российские, ни сирийские самолеты не наносили ударов по конвою, зато в районе, где находилась автоколонна, летал ударный беспилотник международной коалиции.

Российские военные, изучив съемку с места событий, сообщили, что не обнаружили признаков попадания снарядов в конвой. На видеозаписи обнаружены только следы пожара, который по времени совпал с началом наступления боевиков на Алеппо. Минобороны опубликовало кадры видеонаблюдения с беспилотника. На них видно, как вместе с колонной боевики перебрасывают пикап с минометом большого калибра.

В Москве не раз говорили, что решения об авиаударах в Сирии принимаются только после тщательной проверки данных разведки, а обвинения в бомбардировках гражданских объектов никогда не находили подтверждений.

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