Комиссия ООН не смогла установить виновных в обстреле гумконвоя в Сирии

ООН, 22 дек — РИА Новости, Ольга Денисова. Комиссия ООН не смогла установить, кто нанес удар по гуманитарному конвою в сирийском Алеппо в сентябре.
В докладе комиссии ООН говорится, что, "хотя причиной инцидента стала воздушная атака, невозможно установить исполнителя или исполнителей". По признанию экспертов, у них нет свидетельств и того, что случившееся было преднамеренной атакой на гуманитарный объект.
С точки зрения комиссии ООН, "возможности совершать атаки" были у самолетов сил международной коалиции под руководством США, ВКС России и ВВС Сирии, тогда как вооруженные группы оппозиции не могли устроить нападение с воздуха.
"Комиссия отметила, что ни одна из сторон не выдвинула предположений о причастности самолетов международных сил коалиции, и их вовлечение крайне маловероятно", — говорится в заключении.
В докладе подчеркивается, что комиссия "была неспособна прийти к определенному заключению", "более того, правительства России и Сирии отрицали обвинения в их вовлечении в инцидент".
Министерство обороны России еще осенью заявило, что ни российские, ни сирийские самолеты не наносили ударов по конвою, зато в районе, где находилась автоколонна, летал ударный беспилотник международной коалиции.
В Москве не раз говорили, что решения об авиаударах в Сирии принимаются только после тщательной проверки данных разведки, а обвинения в бомбардировках гражданских объектов никогда не находили подтверждений.
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