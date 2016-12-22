США
23.1223 декабря06:04МСК
USD60.86-0.25
EUR63.56-0.05
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Комиссия ООН не смогла установить виновных в обстреле гумконвоя в Сирии

Тема:
Обстрел гуманитарного конвоя в Сирии (74)
02:1322.12.2016
(обновлено: 10:53 22.12.2016)
19356294416
Сгоревший в результате обстрела грузовик гуманитарного конвоя ООН. Архивное фото
© AFP 2016/ Omar haj kadour

ООН, 22 дек — РИА Новости, Ольга Денисова. Комиссия ООН не смогла установить, кто нанес удар по гуманитарному конвою в сирийском Алеппо в сентябре.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Лавров назвал бездоказательными обвинения России в атаке гумконвоя в Сирии
Совместный конвой Сирийского арабского Красного полумесяца и гуманитарных организаций ООН, везший помощь для 78 тысяч человек в Алеппо, был обстрелян 19 сентября к северо-западу от города. Из 30 грузовиков 18 было уничтожено, погиб один сотрудник САКП и еще около 20 человек.

В докладе комиссии ООН говорится, что, "хотя причиной инцидента стала воздушная атака, невозможно установить исполнителя или исполнителей". По признанию экспертов, у них нет свидетельств и того, что случившееся было преднамеренной атакой на гуманитарный объект.

С точки зрения комиссии ООН, "возможности совершать атаки" были у самолетов сил международной коалиции под руководством США, ВКС России и ВВС Сирии, тогда как вооруженные группы оппозиции не могли устроить нападение с воздуха.

"Комиссия отметила, что ни одна из сторон не выдвинула предположений о причастности самолетов международных сил коалиции, и их вовлечение крайне маловероятно", — говорится в заключении.

На месте обстрела гуманитарного конвоя ООН в городе Урум аль-Кубра недалеко от Алеппо. Архивное фото
© REUTERS/ Ammar Abdullah
Эксперты назвали атаку на гумконвой ООН в Алеппо инсценировкой
Эксперты ООН также выделили отдельные сообщения о том, что "ВВС Сирии с высокой вероятностью совершили атаку", добавив, что удар мог быть "совершен тремя сирийскими вертолетами Ми-17, за которыми последовали три неназванных самолета, также подозревается участие одного российского самолета".

В докладе подчеркивается, что комиссия "была неспособна прийти к определенному заключению", "более того, правительства России и Сирии отрицали обвинения в их вовлечении в инцидент".

Министерство обороны России еще осенью заявило, что ни российские, ни сирийские самолеты не наносили ударов по конвою, зато в районе, где находилась автоколонна, летал ударный беспилотник международной коалиции.

Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Путин назвал тех, кто нанес удар по гумконвою близ Алеппо
Российские военные, изучив съемку с места событий, сообщили, что не обнаружили признаков попадания снарядов в конвой. На видеозаписи обнаружены только следы пожара, который по времени совпал с началом наступления боевиков на Алеппо. Минобороны опубликовало кадры видеонаблюдения с беспилотника. На них видно, как вместе с колонной боевики перебрасывают пикап с минометом большого калибра.

 

В Москве не раз говорили, что решения об авиаударах в Сирии принимаются только после тщательной проверки данных разведки, а обвинения в бомбардировках гражданских объектов никогда не находили подтверждений.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

© РИА Новости
Кадры наблюдения за гумконвоем в Сирии. Съемка с беспилотника Минобороны РФ
Комментировать
+
Война в Сирии
Обсуждение
112 пользователей оставили 193 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Показать старые комментарии (173)
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.