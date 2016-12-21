Советник Асада: новым этапом решения кризиса в САР станет встреча в Астане

АЛЕППО, 21 дек РИА Новости, Михаил Алаеддин. Предстоящая встреча в Астане может станет новым этапом в урегулировании сирийского кризиса, заявила в интервью телеканалу Аль-Маядин советник президента САР Бусейна Шаабан.

"Мы видим в переговорах в Астане начало нового этапа", — сказала Шаабан.

Советник сирийского президента в ходе интервью также подчеркнула, что на сегодняшний день между руководством Сирии, Анкарой, Эр-Риядом и Вашингтоном нет прямых контактов. "Постоянная координация идет между Сирией и ее союзниками", — добавила она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в казахстанской столице.

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