Дэниел Рэдклифф жалеет, что не попадет на фестиваль косплея в Якутске

ЯКУТСК, 16 авг – РИА Новости. Британский актер Дэниел Рэдклифф выразил свое сожаление организаторам гик-фестиваля Ykt Geek Fest, что из-за плотного графика съемок не сможет попасть на мероприятия в Якутске, сообщил РИА Новости организатор фестиваля Егор Давыдов.

На странице ежегодного фестиваля косплея Ykt Geek Fest, который пройдет в 26 августа в Якутске, опубликовали видеообращение Рэдклиффа, наиболее известного по роли мальчика-волшебника Гарри Поттера в одноименной серии фильмов. Актер назвал фанатов из Якутии самыми северными, а также прорекламировал свой новый фильм "Опасное задание".

"Привет, Якутск! Во-первых, я хочу извиниться за свое произношение. Во-вторых, я очень-очень счастлив, что есть такие мероприятия, как Ykt Geek Fest, где каждый может с энтузиазмом и азартом выразить свою любовь к этой культуре", – сказал в видео Рэдклифф.

Актер пригласил всех желающих на свой новый фильм "Опасное задание", премьера которого состоялась 16 августа.

По словам организаторов фестиваля, видеоролик от Рэдклиффа "гиковцы" получили еще два месяца назад, но по договоренности опубликовали на сайте ежегодного фестиваля перед премьерой фильма.

"На наше приглашение посетить Ykt Geek Fest в качестве почетного гостя Дэниел Рэдклифф выразил свое сожаление, что из-за плотного графика съемок не сможет попасть на мероприятие", — сказал РИА Новости Давыдов.

В программе фестиваля популярной культуры будут конкурсы "Лучший косплей", "Лучшее короткометражное кино", "Лучший рисунок", "Лучший стенд", "Лучшее музыкальное видео". А также чемпионаты по компьютерным играм, аттракционы, масштабные квесты и тому подобное.