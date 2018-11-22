Археологи узнали, кто построил тронный зал для фараона Рамзеса II

КАИР, 22 ноя — РИА Новости, Маргарита Кислова. Египетская археологическая миссия, работающая в пригороде Каира — эль-Матарии и нашедшая в октябре торжественный тронный зал времен правления фараона Рамзеса Второго, определила имя строителя этого сооружения.
При раскопках в районе расположенного в эль-Матарии храма бога Солнца Ра археологи нашли две известняковые плиты, на которых указаны имена Аменеминта и его отца и сообщается, что фараон оказал им честь, поручив, в числе прочего, строительство тронного зала.
Фараон Рамзес Второй правил примерно в 1279-1213 годах до нашей эры. Этого царя часто называют "Фараон чудес", "Царь-солнце", "Царь царей", он сделал Египет великой державой, благодаря своим победам, завоеваниям, освоениям новых территорий, успехам в строительстве и ирригации. Считается, что фараон прожил свыше ста лет, из которых 67 правил Египтом, и оставил более 100 детей от 60 жен.
Археологи нашли в этом месте также кирпичную стену, глиняные сосуды и каменные таблички с иероглифическими надписями. Ожидается, что раскопки в районе эль-Матарии будут продолжены в следующем сезоне в марте 2019 года.