САРАТОВ, 2 ноя — РИА Новости. Ученые саратовских вузов создали программу, которая на основе голоса и речи человека дает оценку его психического состояния, что может быть использовано для обеспечения безопасности в образовательных учреждениях, сообщила в пятницу пресс-служба областного министерства образования.

"Программа определяет психоэмоциональное состояние человека по таким параметрам, как темп речи, ее плавность, громкость, мелодичность, прерывистость, паузы в речи. По этим характеристикам специалисты определяют эмоциональные проблемы человека. Ограничений для использования программы практически нет", — говорится в сообщении.

По словам автора идеи, заведующей кафедрой русского и латинского языков Саратовского государственного медицинского университета Ларисы Прокофьевой, программа довольно проста в использовании.

"Все, что нужно специалисту – это компьютер и микрофон для записи речи. Сначала испытуемому предлагают отвечать на вопросы только "да" или "нет", затем задача усложняется: пациент выбирает из нескольких вариантов ответов, а в конце – зачитывает какой-либо текст. Например, отрывок из Пушкина, главное, чтобы фразы были разной длины и имели описательную часть, где пациент сам описывает прочитанное", — цитирует Прокофьеву пресс-служба.

Ученые считают, что использовать разработку можно во многих сферах, таких как психология, психиатрия, юрислингвистика, медицина, обучение, тестирование персонала, проведение различных психологических экспертиз, например, при принятии решения о выдаче огнестрельного оружия.

"Еще программа может успешно применяться в школах и других учебных заведениях, поскольку позволяет на ранней стадии выявить депрессивные состояния, склонность к суицидам и другие психоэмоциональные проблемы", — подчеркнули в министерстве.

Разработки проводились учеными Саратовского медуниверситета совместно с сотрудниками технического университета. В ближайшее время ученые намерены запатентовать свою разработку и продолжить исследования, уточнили в пресс-службе.