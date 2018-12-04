Биография Алексея Каспржака

Алексей Анатольевич Каспржак родился 24 августа 1979 года в Москве.

В 2003 году окончил Московский государственный педагогический университет (бакалавриат и магистратура).

Прошел переподготовку по специальности "менеджмент в сфере образования" в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации и "менеджера образования" в университете Роберта Гордона (город Абердин, Шотландия). В 2007 году окончил Институт региональных экономических исследований (ИРЭИ) по специальности "Экономика и управление народным хозяйством". Кандидат экономических наук.

Свой трудовой путь Алексей Каспржак начал в 1996 году, преподавал в московских учебных заведениях до 2006 года.

В 2001-2005 годах работал в Национальном фонде подготовки кадров: консультантом Гранта на подготовку проекта "Реформа системы образования" и координатором компонентов "Реструктуризация", "Управление", "Мониторинг качества и статистика образования".

В 2005 году занимал должность начальника отдела анализа и прогноза развития структуры, содержания и технологий образования Министерства образования и науки РФ.

В 2005-2007 годах занимал должность первого заместителя начальника департамента образования Тверской области.

С 2007 года по 2009 год возглавлял департамент.

В 2009 году занял пост начальника департамента финансов Тверской области.

В 2010-2011 годах был заместителем губернатора Тверской области.

В 2011-2012 годах работал проректором Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". Затем занимал должность вице-президента, исполнительного директора Межрегиональной общественной организации "Ассоциация менеджеров".

В июне 2014 года Алексей Каспржак был назначен генеральным директорам Международного детского центра "Артек".

3 декабря 2018 года он ушел с этого поста.

Алексей Каспржак женат, у него пятеро детей.

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