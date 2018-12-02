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Адвент, начало нового церковного года

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© Fotolia / eyetronicВенок Адвента. Архивное фотоВенок Адвента. Архивное фото
© Fotolia / eyetronic

Адвент (от латинского adventus — пришествие) — в католической церкви литургическое время, предшествующее Рождеству Христову и начинающее литургический (церковный) год.

Адвент продолжается от 23 до 28 дней и охватывает четыре воскресенья. Он начинается в воскресенье, ближайшее к дню святого Андрея — 30 ноября. Первый день Адвента определяется как четвертое воскресенье до Рождества.

В 2018 году начало Адвента приходится на 2 декабря.

Все воскресенья Адвента, который длится вплоть до 24 декабря, приравнены по своей значимости к великим праздникам. Первое воскресенье Адвента считается началом нового литургического (церковного) года.

Обычай подготовки к празднованию Рождества засвидетельствован в конце IV века, когда Сарагосский собор 380 года предписал не пропускать богослужений ни в один из дней с 17 декабря до праздника Богоявления. К VI веку на Западе широко распространилась практика подготовки к Рождеству постом, продолжительность и строгость которого варьировались. В одних регионах он начинался с середины ноября, а в других его предписывалось соблюдать с осеннего равноденствия (правило сохранилось вплоть до наших дней в уставах некоторых монашеских орденов).

Постепенно Адвент оформился на Западе как особое литургическое время с собственной спецификой богослужения.

К эпохе зрелого Средневековья в различных западных литургических обрядах закрепилась определенная продолжительность Адвента. В мозарабском и амвросианском обрядах он начинается с воскресенья в середине ноября, включая шесть воскресений, в римско-католическом — с воскресенья, ближайшего к 30 ноября.

Ныне Адвент в латинском обряде практически утратил характер поста, за исключением отдельных регионов, где сохраняются обычаи соблюдения некоторых постных дней, особенно Рождественского сочельника.

В понимании католиков западных обрядов Адвент является временем благоговейного и радостного ожидания. С одной стороны, это период подготовки к празднованию Рождества, с другой стороны — время, когда души верующих обращаются к ожиданию Второго пришествия Христа в конце времен.

Каждое из воскресений Адвента имеет определенную тему, которая находит свое выражение в евангельском чтении на мессе. В латинском обряде первое воскресенье посвящается будущему пришествию Христа в конце времен, второе и третье — Иоанну Крестителю, предварившему общественное служение Христа, а четвертое — событиям, предшествовавшим рождению Иисуса Христа и особому месту Девы Марии в тайне Боговоплощения.

Подобно Великому посту, Адвент рассматривается как время усиленного покаяния. Католическая литургия Адвента, будучи покаянной по тону, что подчеркивается использованием фиолетовых облачений, пронизана вместе с тем многочисленными мотивами, связанными с ожиданием Рождества Христова, а поучения строятся преимущественно на пророчествах Исайи. В третье воскресенье Адвента, называемое Gaudete ("Возрадуйтесь!"), священники облачаются в розовые одеяния.

Во время Адвента в католическом храме устанавливается венок Адвента, имеющий круглую форму, символизирующую единство семьи — мужа и жены, родителей и детей, единство прихода. Каждое воскресенье зажигаются четыре свечи, означающие четыре недели Адвента.

В период Адвента в честь Пресвятой Девы Марии служатся утренние мессы, так называемые "рораты". Главным символом этой мессы является зажженная свеча, которая является символом Марии.

Также в католических храмах устанавливаются ясли, напоминающие обстоятельства рождения Иисуса Христа в бедности. Во время Адвента в яслях отсутствует фигурка Младенца Иисуса, которая помещается туда в сам праздник Рождества Христова.

В период Адвента Церковь особенно призывает верующих к совершению дел милосердия.

Венок Адвента верующие могут установить и у себя дома. Многие из них с первого Адвента начинают украшать дома и квартиры рождественской символикой — еловыми ветками, украшениями и гирляндами.

Для детей родители готовят особый подарок — календарь Адвента, главное в котором — сюрприз на каждый день. В календаре столько же закрытых окошечек или дверок, сколько дней до Рождества. Каждый день ребенок открывает одно из окошек и находит внутри небольшой подарок — сладость или игрушку.

Непременный атрибут праздника — Рождественская лестница, своеобразный календарь Адвента: число ее ступеней равно предрождественскому периоду ожидания. Обыкновенно, у верхней ступеньки вешают Вифлеемскую звезду — символ Рождества, а у нижней — пустые ясли с сеном. И каждый день верующие двигают вниз по ступенькам фигурку Младенца Христа, которая 25 декабря должна очутиться в своей земной колыбели.

Правда, в настоящее время распространен укороченный вариант: четыре ступени — по числу воскресений Адвента.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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