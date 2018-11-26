Биография Юрия Ковеленова

Диктор Центрального телевидения СССР Юрий Петрович Ковеленов родился 29 августа 1939 года в Ханты-Мансийске.
На протяжении трех лет работал диктором радио и телевидения в Омске.
В 1961 году ушел в армию, где служил в противовоздушной обороне (ПВО).
Окончил университет и высшую партийную школу, получил журналистское образование. Работал по специальности в Ярославле, а затем, после конкурсного отбора, прошел на Центральное телевидение.
С 1965 года жил в Москве.
Юрий Ковеленов был учеником диктора Юрия Левитана.
С 1965 по 1995 год работал диктором информационного блока программ "Время" и "Новости".
В середине 1970-х годов дебютировал в качестве ведущего телевизионного фестиваля "Песня года".
Был одним из авторов программы "Утренняя почта", первый выпуск которой вышел в эфир 7 сентября 1974 года.
Вел правительственные концерты в Колонном зале Дома Союзов, Кремлевском Дворце Съездов, а также парады и демонстрации.
В 1991 году во время августовского путча Юрий Ковеленов читал постановления ГКЧП.
В 1993 году состоял в дежурной бригаде, когда произошел штурм "Останкино".
В 1995 году диктор покинул Центральное телевидение и занялся бизнесом, который какое-то время был связан с лесоматериалами и страхованием.
26 ноября 2018 года Юрий Ковеленов скончался.