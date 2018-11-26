Биография Юрия Ковеленова

Диктор Центрального телевидения СССР Юрий Петрович Ковеленов родился 29 августа 1939 года в Ханты-Мансийске.

На протяжении трех лет работал диктором радио и телевидения в Омске.

В 1961 году ушел в армию, где служил в противовоздушной обороне (ПВО).

Окончил университет и высшую партийную школу, получил журналистское образование. Работал по специальности в Ярославле, а затем, после конкурсного отбора, прошел на Центральное телевидение.

С 1965 года жил в Москве.

Юрий Ковеленов был учеником диктора Юрия Левитана.

С 1965 по 1995 год работал диктором информационного блока программ "Время" и "Новости".

В середине 1970-х годов дебютировал в качестве ведущего телевизионного фестиваля "Песня года".

Был одним из авторов программы "Утренняя почта", первый выпуск которой вышел в эфир 7 сентября 1974 года.

Вел правительственные концерты в Колонном зале Дома Союзов, Кремлевском Дворце Съездов, а также парады и демонстрации.

В 1991 году во время августовского путча Юрий Ковеленов читал постановления ГКЧП.

В 1993 году состоял в дежурной бригаде, когда произошел штурм "Останкино".

В 1995 году диктор покинул Центральное телевидение и занялся бизнесом, который какое-то время был связан с лесоматериалами и страхованием.

26 ноября 2018 года Юрий Ковеленов скончался.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников