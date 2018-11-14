Межгосударственные отношения России и Индонезии

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Индонезии Джоко Видодо в резиденции Бочаров ручей в Сочи. 18 мая 2016.

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Индонезии Джоко Видодо в резиденции Бочаров ручей в Сочи. 18 мая 2016.

Дипломатические отношения между СССР и Индонезией установлены 3 февраля 1950 года. Правительство Индонезии признало Российскую Федерацию в качестве правопродолжателя СССР 28 декабря 1991 года. Между странами поддерживается регулярный диалог на высшем уровне.

21 апреля 2003 года в ходе визита в Россию президента Индонезии Мегавати Сукарнопутри была подписана Декларация об основах дружественных и партнерских отношений между Российской Федерацией и Республикой Индонезией в XXI веке.

В 2006 году Россию посетил президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно, в 2007 году состоялся визит в Индонезию президента Российской Федерации Владимира Путина.

Двусторонние контакты глав России и Индонезии проходили "на полях" саммитов форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) в США (2011), России (2012), в Индонезии (2013), в Китае (2014) и "Группы двадцати" в Мексике (2012).

С 18 по 20 мая 2016 года Россию с официальным визитом посетил глава Индонезии Джоко Видодо. Переговоры прошли в Сочи, президенты стран обсудили состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Президент Индонезии также принял участие в юбилейном саммите Россия-АСЕАН.

Между Россией и Индонезией поддерживается тесное взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств.

8-9 августа 2017 года Индонезию посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В ходе визита был подписан план консультаций между министерствами иностранных дел России и Индонезии на 2017-2019 годы.

13 марта 2018 года Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди в Москве. Главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы наращивания сотрудничества в различных областях с акцентом на ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам переговоров между главами двух стран в мае 2016 года в Сочи.

Поддерживается межпарламентское сотрудничество. В ноябре 2014 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко с официальным визитом посетила Индонезию, где провела встречу с вице-президентом Индонезии Мухаммадом Юсуфом Каллой. Были рассмотрены вопросы укрепления и развития двусторонних отношений, необходимости проведения культурных обменов. В результате беседы был подписан Меморандум о развитии межпарламентского сотрудничества.

22 апреля 2015 года в рамках рабочего визита заместителя председателя Совета Федерации Ильяса Умаханова в Индонезию прошла встреча с председателем Совета представителей регионов Индонезии Ирманом Гусманом. В октябре 2015 года Ирман Гусман встретился с председателем Госдумы РФ Сергеем Нарышкиным.

Также в июне 2015 года Россию посетила делегация Совета народных представителей (СНП) Индонезии во главе с заместителем председателя Фадли Зоном. Представили парламента Индонезии принимали участие в первом Совещании спикеров парламентов стран Евразии в Москве (19-20 апреля 2016 года) и в 137-й Ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге (14-18 октября 2017 года).

23 октября 2018 года Валентина Матвиенко провела встречу с председателем Совета представителей регионов парламента Индонезии Усманом Саптой. На ней были обсуждены вопросы межгосударственного и межпарламентского сотрудничества.

В январе 2015 года в Совете Федерации была образована Группа по сотрудничеству с Советом представителей регионов (СПР) Индонезии. Аналогичная структура по сотрудничеству с Советом Федерации сформирована с индонезийской стороны. В Государственной Думе работает депутатская группа по связям с парламентами Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда, Филиппин. В парламенте Индонезии образована группа дружбы и сотрудничества с Россией.

Осуществляются контакты между Советом Безопасности Российской Федерации и Координационным министерством по вопросам политики, права и безопасности Индонезии. Развиваются межрегиональные обмены.

По данным Федеральной таможенной службы РФ (ФТС), по итогам 2017 года товарооборот между Россией и Индонезией составил около 3,3 миллиарда долларов (на 25,12% больше, чем в 2016 году). Экспорт России в Индонезию составил 788,8 миллиона долларов, импорт из Индонезии — 2,48 миллиарда долларов.

Основу российского экспорта составили продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (25,93%), продукция химической промышленности (23,48%), металлы и изделия из них (22,2%), минеральные продукты (16,52%) и т.д. Российский импорт был представлен машинами, оборудованием и транспортными средствами (39%), продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем (37,71%) и др.

По итогам января-августа 2018 года, товарооборот России с Индонезией составил 1,54 миллиарда долларов. Экспорт за первое полугодие составил 432,5 миллиона долларов, импорт — 1,11 миллиарда долларов.

С 2002 года действует Российско-Индонезийская Совместная комиссия по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству (МПК), двенадцатое заседание МПК состоялось 26 октября 2018 года в Москве. Следующее заседание планируется в 2019 году.

С ноября 2009 года действует Деловой совет по сотрудничеству с Индонезией.

Прорабатываются совместные проекты в области инфраструктурного строительства, энергетики, добычи и переработки полезных ископаемых, гражданской авиации, поставок машин и оборудования.

Имеются примеры кооперации в космической области. В 2000 году был произведен запуск российской ракетой-носителем индонезийского спутника связи "Гаруда-1".

В 2010 году вступило в силу межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

В феврале 2017 года Международная организация космической связи "Интерспутник" заключила соглашение с компанией Universal Satellite Indonesia о совместном использовании частотных присвоений спутниковой сети "Intersputnik-103E-F".

В октябре 2016 года подписан Меморандум между АО "Роснано" и индонезийской компанией Vijaya Infrastructure о создании Международного фонда аэрокосмических технологий.

Россия оказывала помощь в ликвидации последствий цунами и землетрясений (2004, 2005), тушении лесных пожаров на островах Калимантан и Суматра (2006, 2015), в разборе завалов и поиске пострадавших в результате серии мощных землетрясений на острове Суматра (2009).

В январе 2015 года сводный отряд МЧС России из 72 человек, принимал участие в проведении поисково-спасательной операции в Яванском море в связи с крушением там 28 декабря 2014 года авиалайнера компании AirAsia.

В октябре 2018 года специальный борт МЧС России доставил более 23 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения и цунами жителям провинции Центральный Сулавеси.

В 2009 году в Индонезии прошли Дни российской культуры, в 2010 году в РФ были проведены дни индонезийской культуры, приуроченные к 60-летию установления дипотношений.

Индонезийские коллективы регулярно принимают участие в Красноярском международном музыкальном фестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

С 2016 года в Москве ежегодно проходит Фестиваль индонезийской культуры.

С 1965 года в Джакарте функционирует Российский центр науки и культуры.

Для обучения студентов в российских вузах в 2018-2019 учебном году индонезийской стороне было выделено 161 бюджетное место.

С июня 2015 году для граждан России действует безвизовый режим въезда в Индонезию на срок до 30 дней. По данным МИД России, в 2017 году Индонезию посетили около 70 тысяч россиян.

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