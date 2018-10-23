Террористический акт на Дубровке ("Норд-Ост") в октябре 2002 года

Теракт на Дубровке — террористическая акция в Москве, длившаяся с 23 по 26 октября 2002 года, в ходе которой группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала заложников из числа зрителей мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре (ТЦ) на Дубровке, находившемся в здании Дома культуры ОАО "Московский подшипник" ("1 ГПЗ"). В результате штурма здания бойцами спецназа были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека).

План крупномасштабного теракта в Москве был разработан летом 2002 года в штабе лидера чеченских бандформирований — "президента Ичкерии" Аслана Масхадова. Он включал не только захват нескольких сотен заложников в здании во время культурного мероприятия, но и подрыв начиненных взрывчаткой автомобилей в местах массового скопления мирных граждан. Командиром диверсионно-террористической группы был назначен полевой командир Мовсар Бараев.

В захвате заложников в Москве предполагалось участие около 50 боевиков, половину из которых должны были составлять женщины-смертницы. Оружие в столицу террористы доставили в багажниках легковых автомобилей. Для камуфляжа использовались яблоки. Кроме того, в начале октября 2002 года из Ингушетии в Москву на грузовом автомобиле с арбузами, были доставлены три взрывных устройства большой мощности. Сами боевики добирались до столицы разными путями. Большая часть террористов прибыла на автобусе Хасавюрт — Москва за несколько дней до захвата театра. Некоторые смертницы прилетели в Москву на самолете из Ингушетии, а Бараев 14 октября прибыл на Казанский вокзал на поезде в сопровождении еще двух боевиков.

Изначально в качестве места возможного теракта рассматривались Московский дворец молодежи, Театральный центр на Дубровке и Московский государственный театр эстрады. Основной целью было выбрано второе здание, поскольку оно находилось вдалеке от центра города, имело большой зрительный зал и малое количество прочих помещений. Здание Театрального центра на Дубровке было построено в 1974 году на улице Мельникова и называлось Дворцом культуры Первого Государственного подшипникового завода. В 2001 году для нужд создателей мюзикла "Норд-Ост" по роману Вениамина Каверина "Два капитана" оно было переоборудовано и переименовано.

23 октября 2002 года в 21.15 в здание Театрального центра на Дубровке ворвались вооруженные люди в камуфляже, прибывшие на трех микроавтобусах. Основная часть группы направилась в концертный зал, где в это время шел мюзикл "Норд-Ост" и находились более 800 зрителей. Другие боевики стали проверять остальные помещения театрального центра, сгоняя в основной зал находившихся там людей. Всего в заложники были захвачены 912 человек (по другим источникам 916). Среди них оказались граждане зарубежных государств.

Боевики уложили бомбы вдоль стен зрительного зала на расстоянии пяти метров друг от друга, а в центре него и на балконе разместили металлические баллоны, рядом с которыми постоянно дежурили смертницы. Внутри каждого баллона был 152-миллиметровый артиллерийский осколочно-фугасный снаряд. Внутренняя полость между снарядом и стенкой баллона была заполнена поражающими элементами. Женщины-террористки расположились в шахматном порядке у противоположных стен. Они закрывали зал по секторам в 30 градусов. Начинка пояса "шахида" — два килограмма пластичного взрывчатого вещества (plastic explosives) и еще килограмм металлических шариков. Запланированные взрывы должны были идти навстречу друг другу, уничтожая все живое. Для этого был сделан центральный пульт управления.

Некоторым заложникам разрешили позвонить родным, сообщить о захвате и о том, что за каждого убитого или раненого боевика террористы будут расстреливать по 10 человек.

К 22 часам к Театральному центру на Дубровке были стянуты усиленные наряды милиции, бойцы из отряда спецназа, военнослужащие внутренних войск, бронетехника.

Сразу после захвата части актеров и служащим театрального центра, находившимся в служебных помещениях, удалось бежать из здания через окна и запасные выходы. Поздно ночью террористы отпустили 17 человек без каких-либо условий.

24 октября в 5.30 в здание Театрального центра беспрепятственно вошла молодая женщина (позднее выяснилось, что это была Ольга Романова, продавец находящегося по соседству парфюмерного магазина), а в 8.15 — подполковник Константин Васильев. Они были расстреляны боевиками.

Первая попытка установить контакт с террористами была предпринята 24 октября: в 00.15 в здание центра прошел депутат Госдумы от Чечни Асламбек Аслаханов. Главарь, Мовсар Бараев, потребовал встречи с властями. После этого к нему до раннего утра 26 октября ходили некоторые российские политики (Иосиф Кобзон, Григорий Явлинский, Ирина Хакамада), врачи (Красного Креста, Леонид Рошаль, Анвар Эль-Саид), журналисты (Анна Политковская, Сергей Говорухин, Марк Франкетти, съемочная группа канала НТВ), глава Торгово-промышленной палаты Евгений Примаков, экс-президент Ингушетии Руслан Аушев, певица Алла Пугачева. В ходе проведения этих переговоров террористы отпустили более двух десятков заложников.

С помощью технических средств было зафиксировано множество телефонных контактов террористов с их сообщниками в Чечне, Турции и ряде арабских стран.

24 октября в 19 часов катарский телеканал "Аль-Джазира" показал обращение главы боевиков Мовсара Бараева, записанное за несколько дней до захвата Театрального центра: террористы объявляли себя смертниками и требовали вывода российских войск с территории Чечни.

25 октября в 15 часов в Кремле президент РФ Владимир Путин провел совещание с главами МВД и ФСБ. По итогам встречи директор ФСБ Николай Патрушев заявил, что власти готовы сохранить террористам жизнь, если они освободят всех заложников.

Боевики вели себя крайне агрессивно. Они заявили, что утром 26 октября, начнут убивать заложников.

Захват здания разрабатывался Оперативным штабом с первых минут. Перед штурмом спецподразделения отрабатывали свои действия в аналогичном здании. Чтобы избежать несанкционированного взрыва и массовых жертв, было принято решение применить нервно-паралитический газ.

В ночь на 26 октября одна из групп спецназа проникла на первый этаж здания, где располагались технические помещения. Опасаясь снайперов, террористы туда не спускались. Из подсобок были проделаны небольшие отверстия в стенах и перегородках. С их помощью удалось получить доступ к вентиляции, а также установить видеоаппаратуру.

26 октября в 5.30 у здания ТЦ раздались три взрыва и несколько автоматных очередей. Около шести часов спецназ начал штурм. В 6.30 официальный представитель ФСБ сообщил, что Театральный центр находится под контролем спецслужб, Мовсар Бараев и большая часть террористов уничтожены.

В 7.25 помощник президента РФ Сергей Ястржембский официально заявил, что операция по освобождению заложников завершена. Все террористы уничтожены, заложники освобождены. Около 8 часов утра заместитель главы МВД Владимир Васильев сообщил, что освобождено более 750 заложников, погибли 67 человек. В больницы с разными степенями отравления попали шесть с половиной сотен заложников, часть из них врачам не удалось спасти. В результате число жертв теракта достигло 130 человек (10 детей), из них пятеро были расстреляны террористами. Среди погибших детей — двое артистов из детской труппы театра. По официальным данным, в ходе операции по освобождению заложников были убиты 40 террористов. Из Театрального центра взрывотехники изъяли в общей сложности 30 взрывных устройств, 16 гранат Ф-1 и 89 самодельных ручных гранат. Общий тротиловый эквивалент взрывчатки составлял порядка 110-120 килограммов. Зданию был причинен ущерб более чем на 60 миллионов рублей.

Спустя год после трагедии на площади у Театрального центра был открыт памятник, а на самом здании — мемориальная доска с поименным списком погибших.

После трагических событий было проведено тщательное расследование случившегося. Через много лет президент РФ Владимир Путин сообщил, что террористы не планировали освободить всех заложников в Театральном центре. По его словам, в их планах "было взять автобус с заложниками, выехать на Красную площадь и прямо на Красной площади расстреливать, выбрасывая тела на улицу, с целью оказать воздействие на руководство, спецслужбы". Он также сообщил, что люди погибли "не из-за перестрелок, которые состоялись, и даже не из-за газа". Они погибли из-за неумения действовать в той обстановке, так как было достаточно доз антидота, который нужно было ввести людям. В тех сложных условиях кому-то сделали два-три раза укол, а кому-то ни одного раза.

В связи с захватом заложников 23 октября 2002 года было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования обвинения в организации теракта заочно были предъявлены, в частности, Шамилю Басаеву, Зелимхану Яндарбиеву и Ахмеду Закаеву. Двое первых были уничтожены в 2005-2006 годах, Закаев скрывается от российского правосудия за границей. Следствие установило, что "Басаев, являясь руководителем незаконного вооруженного формирования, действующего на территории Чеченской республики, спланировал проведение в Москве террористических акций: взрывы в людных и общественно-значимых местах". С этой целью он создал преступное сообщество, в которое входили более 50 человек. В июне 2003 года прокуратура Москвы прекратила уголовные дела в отношении захватчиков Театрального центра на Дубровке в связи с их смертью.

Мосгорсуд в апреле 2004 года приговорил к наказанию от 15 до 22 лет лишения свободы братьев Алихана и Ахъяда Межиевых, Аслана Мурдалова и Ханпашу Собралиева. Их признали виновными в подрыве автомобиля у "Макдональдса" на юго-западе Москвы, а также в пособничестве терроризму и захвате заложников в "Норд-Осте".

В пособничестве при захвате заложников также были признаны виновными Асланбек Хасханов (приговорен к 22 годам лишения свободы) и Заурбек Талхигов (приговорен к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима).

В июне 2007 года следствие по уголовному делу по факту захвата заложников в Театральном центре на Дубровке было приостановлено в связи с неустановлением местонахождения лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, розыск которых был поручен управлению уголовного розыска ГУВД Москвы.

17 декабря 2014 года стало известно о возобновлении расследования в связи с задержанием Хасана Закаева. По данным следствия, он в 2002 году организовывал транспортировку в Москву оружия и самодельных взрывных устройств, которые и были использованы террористами. В январе 2016 года уголовное дело Хасана Закаева было направлено в суд. Московский окружной военный суд 21 марта 2017 года приговорил Закаева к 19 годам колонии строгого режима и постановил компенсировать 37,5 миллиона рублей по гражданским искам потерпевших по делу о теракте. В августе 2017 года Верховный суд снизил срок заключения Закаеву с 19 лет до 18 лет девяти месяцев. 28 февраля 2018 года потерпевшие обжаловали в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) приговор Хасану Закаеву. Они считают, что нарушено их право на справедливое судебное разбирательство. В международном розыске по-прежнему находится еще один соучастник тех событий — Герихан Дудаев.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников