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Биография Владислава Крапивина

(обновлено: 04:21 14.10.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПисатель Владислав КрапивинПисатель Владислав Крапивин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Советский и российский детско-юношеский писатель, поэт, драматург, сценарист, педагог Владислав Петрович Крапивин родился 14 октября 1938 года в Тюмени в семье педагогов.

В 1961 году он окончил факультет журналистики Уральского государственного университета имени А.М. Горького (ныне Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина).

До окончания университета Владислав Крапивин был зачислен в штат газеты "Вечерний Свердловск". С 1962 и до конца 1965 года работал в журнале "Уральский следопыт".

Профессиональную деятельность Крапивин совмещал со своими главными увлечениями: морским делом и работой с детьми. В 1961 году в Свердловске (ныне Екатеринбург) по инициативе Владислава Крапивина был основан детский отряд "Каравелла" — парусная флотилия, над которой в 1965 году взял шефство журнал "Пионер". Помимо морского дела члены отряда занимались спортивным фехтованием, журналистикой, изучали историю парусного флота. Владислав Крапивин руководил отрядом в течение тридцати лет. В настоящее время отряд возглавляют его выпускники.

Дебютная книга Крапивина "Рейс Ориона" вышла в свет в 1962 году. В 1963 году был опубликован первоначальный вариант повести "Брат, которому семь" — это цикл маленьких рассказов, объединенных одним главным героем (семилетним Алькой), рассказывающих о детских приключениях, мечтах и маленьких подвигах. Позднее выходили и расширенные ее варианты.

В 1964 году Владислав Крапивин стал членом Союза писателей СССР и с этого времени занимался творческим трудом. Печатался в журналах "Пионер", "Аврора", "Урал", "Мурзилка".

До конца 1970-х годов в творчестве Крапивина преобладала реалистическая линия: все его произведения этого времени по-своему продолжают гайдаровскую традицию романтического подхода к изображению мира детства.

Тема детства нашла отражение в повестях "Тополиная рубашка", "Белый шарик матроса Вильсона", "Непроливашка", в книгах "Шестая Бастионная", "Золотое колечко на границе тьмы" и других.

В 1980-е годы в творчестве Владислава Крапивина наметился поворот в сторону фантастики: вышли в свет роман-трилогия "Голубятня на желтой поляне", аллегорические сказки и произведения, составившие основу цикла "В глубине Великого Кристалла", фантастическая повесть "Дети синего фламинго" (получила в 1983 году премию "Аэлита") и цикл "Летящих сказок", куда входит одна из лучших повестей Крапивина "Ковер-самолет". В жанре исторической прозы была выпущена трилогия "Острова и капитаны".

В настоящее время у Владислава Крапивина около двухсот изданий на различных языках. Его книгимногократно издавались в Чехословакии, Венгрии, Польше, Болгарии, Румынии, Германии, Франции, Италии, Японии, США.

Книги Крапивина были включены в "Золотую библиотеку избранных произведений для детей и юношества", "Библиотеку приключений и научной фантастики", "Библиотеку мировой литературы для детей", в японскую 26-томную серию "Избранные сочинения русских писателей для подростков".

Произведения Крапивина стали литературной основой для нескольких художественных фильмов и телеспектаклей: "Валькины паруса" (1974), "Оруженосец Кашка" (1974), "Всадники со станции Роса" (1974), "Мальчик со шпагой" (1975), "Та сторона, где ветер" (1978), "Колыбельная для брата" (1982), "Трое с площади Карронад" (2008), "Легенда острова Двид" (по мотивам повести "Дети синего фламинго", 2010) и др.

За литературную и общественную деятельность Владислав Крапивин отмечен многими премиями и наградами.

Кавалер Ордена Почета (2009), лауреат премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2013 года и других.

В 2006 году по инициативе Ассоциации писателей Урала учреждена Международная детская литературная премия имени Владислава Петровича Крапивина, которая присуждается раз в год российскому или зарубежному автору.

На базе Тюменского университета (ТюмГУ) в 2007 году была создана Школа литературного мастерства В.П. Крапивина, которой он руководил до 2013 года.

Владислав Крапивин почетный гражданин Екатеринбурга (было присвоено в 1993 году) и Тюмени (было присвоено в 2014 году).

В 2011 году в Литературно-краеведческом центре Тюмени был открыт музей Владислава Крапивина с постоянной экспозицией "Славка с улицы Герцена".

Владислав Крапивин женат, у него двое сыновей.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

 

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