Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day). Он проводится при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с целью информирования общества о проблеме развития психических заболеваний.

В 1948 году была организована Всемирная федерация психического здоровья (World Federation for Mental Health), главной целью которой стало продвижение среди всех стран мира профилактики психических и эмоциональных расстройств. По ее инициативе в 1992 году был проведен первый День психического здоровья.

В России он отмечается с 2002 года, по инициативе академика РАМН Татьяны Дмитриевой.

В этот день во многих регионах России проходят различные мероприятия: День открытых дверей психиатрических учреждений, конференции, пресс-конференции и т.д.

Психическое здоровье — это состояние благополучия, в котором человек реализует свои способности, может противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в развитие общества. В этом позитивном смысле психическое здоровье является основой благополучия человека и жизни общества.

По данным ВОЗ половина всех психических заболеваний начинается в возрасте до 14 лет, но часто их не успевают вовремя выявить и вылечить. Каждый четвертый-пятый житель Земли страдает тем или иным психическим расстройством, а каждый второй имеет шанс им заболеть в течение жизни. Большинство из них (52%) — это лица с пограничными психическими расстройствами.

Самое распространенное психическое заболевание — это депрессия. По прогнозам ВОЗ, к 2020 году депрессия будет занимать первое место среди заболеваний по длительности нетрудоспособности в году. В настоящее время ей страдают более 300 миллионов человек.

Не менее важной проблемой являются суициды, которые в ряде случаев связаны с депрессией. По данным ВОЗ, более 800 тысяч человек ежегодно погибают в результате самоубийства, которое является второй по значимости причиной смерти людей в возрасте 15-29 лет. Есть данные о том, что на каждого взрослого человека, погибшего в результате самоубийства, приходится более 20 человек, совершивших суицидальные попытки. Психические расстройства и употребление алкоголя причастны ко многим самоубийствам в мире.

Психические расстройства — факторы риска развития других болезней, а также нанесения непреднамеренных и преднамеренных травм. Они повышают риск приобретения таких заболеваний, как ВИЧ, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и др.

В 2013 году Всемирная ассамблея здравоохранения утвердила Комплексный план действий в области психического здоровья на период 2013-2020 годов, в котором отражена решимость всех государств-членов ВОЗ принять конкретные меры, направленные на укрепление психического здоровья и достижение глобальных целей.

5-7 октября 2018 года в Москве был проведен второй конгресс "Психическое здоровье человека XXI века", который является глобальной междисциплинарной и межсекторной платформой для обсуждения региональных стратегий по улучшению психического здоровья в мире. Его основной задачей является способствование формированию благоприятной образовательной среды для сохранения психического здоровья на основе междисциплинарного, межведомственного и межсекторного взаимодействия.

В 2018 году тема Всемирного дня психического здоровья — "Молодые люди и психическое здоровье в изменяющемся мире" (Young people and mental health in a changing world). Главной его задачей является привлечение внимания социального, здравоохранительного и образовательного секторов к осуществлению всесторонних, комплексных программ по охране психологического здоровья молодых людей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников